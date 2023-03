Fridays for Future: 220.000 Teilnehmer bei Klima-Protesten Schneller Kohleausstieg, keine neuen Autobahnen, mehr Geld für Bus und Bahn: Mit diesen Forderungen geht die Klimaschutzbewegung erneut auf die Straße. Aktiv... Torsten Holtz , dpa

Protest auch in Hamburg. Fridays For Future hatte an mehr als 250 Orten bundesweit Aktionen geplant. Daniel Bockwoldt/dpa

Berlin/München/Hamburg -Mehr als 220.000 Menschen habenheute nach Angaben von Fridays for Future deutschlandweit in über 250 Orten für mehr Klimaschutz demonstriert. Allein in München seien gut 32.000 Menschen auf die Straße gegangen, in Berlin etwa 18.000 Menschen und in Hamburg mehr als 12.000, sagte Sprecherin Annika Rittmann.