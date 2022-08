Fridays for Future demonstriert für konkrete Ziele Die Klimaschutzinitiative Fridays for Future hat in Potsdam für konkretere Klimaschutzziele der Brandenburger Landesregierung demonstriert. Nach Angaben der ... dpa

Potsdam -Die Klimaschutzinitiative Fridays for Future hat in Potsdam für konkretere Klimaschutzziele der Brandenburger Landesregierung demonstriert. Nach Angaben der Veranstalter kamen am Freitag etwa 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Lustgarten zu einer Kundgebung zusammen, darunter Menschen aus verschiedenen Umweltverbänden und Vereinen. Die Demonstranten zogen anschließend mit Bannern und Plakaten an allen Ministerien und der Staatskanzlei vorbei. „Wir wollen an die adressieren, die gerade Pläne schmieden zum Thema Nachhaltigkeit“, sagte die Sprecherin der Potsdamer Initiative, Anna Duksch, der Deutschen Presse-Agentur.