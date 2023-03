Fridays for Future demonstriert in rund 200 Städten 2018 setzt sich Greta Thunberg erstmals zu einem „Schulstreik fürs Klima“ vor das Parlament in Stockholm. Inzwischen demonstrieren regelmäßig Tausende - so a... dpa

Zahlreiche Menschen mit Schildern und Transparenten nehmen an der Berliner Kundgebung von Fridays for Future teil. Monika Skolimowska/dpa

Berlin -Mehrere Tausend Unterstützer der Klimaschutzbewegung Fridays for Future haben heute in Berlin demonstriert. Sie versammelten sich nach Angaben von Polizei und dpa-Reportern am Mittag an der Invalidenstraße in Berlin-Mitte und wollten durch das Regierungsviertel laufen.