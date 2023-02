Fridays for Future demonstriert vor Wiederholungswahl Die Klimabewegung Fridays For Future hat am Freitag zwei Tage vor der anstehenden Wiederholungswahl in Berlin für mehr Klimagerechtigkeit demonstriert. „Berl... dpa

Berlin -Die Klimabewegung Fridays For Future hat am Freitag zwei Tage vor der anstehenden Wiederholungswahl in Berlin für mehr Klimagerechtigkeit demonstriert. „Berlin kann und muss als Vorbild vorangehen“, sagte Clara Duvigneau, Sprecherin der Klimabewegung. Sie forderte eine klimagerechte Umweltpolitik vom zukünftigen Berliner Senat. Konkrete Forderungen waren etwa die Klimaneutralität Berlins bis 2030 und eine kostenlose Nahverkehrsnutzung.