Mitte August erregte Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident Sachsens, wieder einmal Aufsehen als er sich „vehement“, so der Spiegel, gegen die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine aus sprach und stattdessen „neue intensive diplomatische Initiativen des freien Westens“ forderte. Er bekam so viel und so heftigen Widerspruch aus der eigenen Partei, dass seine politischen Gegner sich eigentlich nur müßig zurücklehnen konnten.