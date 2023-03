Friedensagenda von Kolumbiens Regierung und ELN-Guerilla Die Konflikte hielten fast 60 Jahre an. Nun soll die beschlossene Vereinbarung der Guerilla politische Beteiligung bei den Friedensbemühungen geben. dpa

Mexiko-Stadt -Die kolumbianische Regierung und die linke ELN-Guerilla haben bei Verhandlungen in Mexiko-Stadt einen Sechs-Punkte-Plan ihrer Friedensgespräche vereinbart. Beide Delegationen unterschrieben die Agenda zum Abschluss der zweiten Gesprächsrunde am Freitag. Die Gesellschaft soll demnach stärker in die Friedensbemühungen einbezogen werden, wie Kolumbiens Vizepräsidentin Francia Márquez vor Journalisten sagte. Die nächste Runde soll im April auf Kuba stattfinden.