„Schweren Herzens teilen wir Ihnen den Tod von Chaim Katzman mit“, schrieb am Mittwochmorgen die Friedensbewegung Gusch Schalom in einer E-Mail. „Chaim war ein Aktivist gegen die Besatzung und für die Menschenrechte und die Rechte der Arbeiter.“ Andere Friedensaktivisten wurden von der Hamas in den Gazastreifen verschleppt: Die Israel-Kanadierin Vivian Silver aus dem Kibbuz Be’eri hatte sich jahrelang freiwillig gemeldet, um palästinensischen Bewohnern des Gazastreifens zu helfen, die in Israel medizinische Hilfe benötigen.

Sie sind nicht die einzigen Friedensaktivisten, die dem Großangriff der Hamas auf Israel am Samstag zum Opfer fielen. Und obwohl er als der tödlichste Tag für Juden seit dem Holocaust bezeichnet wurde, bleibt der Kern der israelischen Friedensbewegung – diese Stimmen, die einerseits die Gewalt verurteilen, aber die Wurzeln des Problems woanders suchen – bei seiner Position.

Gideon Levy, der preisgekrönte Journalist der linksgerichteten Tageszeitung Ha’aretz, ist eine dieser Stimmen. „Israel kann nicht zwei Millionen Menschen aus dem Gazastreifen inhaftieren, ohne einen grausamen Preis zu zahlen“, lautet der Titel seines provokanten Artikels, der gedruckt wurde, bevor alle Leichen geborgen und identifiziert waren. Darin beschuldigt er Israel der Arroganz. „Es stellt sich heraus, dass selbst das anspruchsvollste und teuerste Hindernis der Welt mit einem verrauchten alten Bulldozer überwunden werden kann, wenn die Motivation groß ist. Diese arrogante Barriere kann mit dem Fahrrad und dem Moped überquert werden, trotz der Milliarden, die in sie geflossen sind, und trotz all der berühmten Experten und fetten Auftragnehmer“, schreibt Levy. „Wir dachten, wir würden weiterhin in den Gazastreifen gehen, ein paar Brosamen in Form von Zehntausenden von israelischen Arbeitserlaubnissen verteilen – immer unter der Bedingung, dass sie sich gut benehmen – und sie trotzdem im Gefängnis halten. Wir werden Frieden mit Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten schließen, und die Palästinenser werden vergessen sein, bis sie ausgelöscht sind, wie es sich einige Israelis wünschen.“

Der in Deutschland geborene Uri Avnery, ein Veteran des israelischen Unabhängigkeitskrieges, war bis zu seinem Tod vor fünf Jahren die Personifizierung der israelischen Friedensbewegung. Er war umstritten, weil er für Gespräche mit der Hamas eintrat. Vor dem entsetzlichen Verbrechen verschließen die Mitglieder seiner Friedensorganisation Gusch Schalom nicht die Augen: „Die Hamas-Leute haben schwere Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen, und das sollte ehrlich und ohne zu zögern gesagt werden. Sie haben entsetzliche Verbrechen gegen Zivilisten, ältere Menschen, Frauen und Babys begangen“, schreibt Avnerys frühere Mitstreiterin, die Friedensaktivistin Yehudit Har’el. „Kein großer Racheakt an den Palästinensern wird das Problem lösen. Nur das Austrocknen des Sumpfes der Besatzung, der Unterdrückung, der Demütigung und der Verweigerung des Rechts auf ein Leben in Würde und Freiheit kann eine neue Realität für uns und für die Palästinenser schaffen.“

Auch das „Israelische Informationszentrum für Menschenrechte in den Besetzten Gebieten“ (B’Tselem) verurteilte den Großangriff der Hamas vom Samstag als „schockierendes Verbrechen, dessen entsetzliche Dimensionen langsam deutlich werden“. Es warnt das israelische Militär jedoch vor „absichtlichen Angriffen auf Zivilisten“, die nicht gerechtfertigt wären. „Die Aufgabe des grundlegenden moralischen Prinzips, dass alle Menschen gleich geschaffen wurden (‚b’tselem elohim‘), ist ein Verlust an Menschlichkeit“, so B’Tselem.