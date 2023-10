Wenn jemandem die Ehre des Friedensnobelpreises zuteilwird, ist das ein Grund zum Stolz und zur Freude. Aber die iranischen Staatsmedien werden kein Wort über Narges Mohammadi verlieren. Ihre Landsleute, die noch im Iran leben, werden sie meist in aller Stille feiern können.

Die Menschenrechtsaktivistin wurde seit 1998 mehrfach zu Haftstrafen verurteilt. Derzeit sitzt sie, wie viele andere Oppositionelle auch, im berüchtigten Evin-Gefängnis von Teheran, nachdem sie wegen „Verbreitung staatsfeindlicher Propaganda“ zu etwa zwölf Jahren Haft verurteilt worden war.

Stimme hinter Gittern: Mohammadis Aktivismus aus dem Evin-Gefängnis

Die Zeit hinter Gittern hat Mohammadi jedoch nicht davon abgehalten, sich den Machthabern der Islamischen Republik zu widersetzen oder ihre Stimme für die Rechte der Frauen zu erheben: Sie hat u.a. nach dem Tod von Mahsa Amini im vergangenen Jahr von Frauen geführte Proteste organisiert und Workshops für weibliche Häftlinge veranstaltet, um sie über ihre Rechte aufzuklären.

Während eines kurzfristigen Hafturlaubs gelang es ihr sogar, ehemalige Gefangene zu interviewen. Deren Erfahrungen sind in dem Dokumentarfilm „White Torture“ zusammengefasst. Der Titel bezieht sich auf die Inhaftierung in einer komplett weißen Isolationszelle ohne natürliches Licht, Geräusche oder menschlichen Kontakt. Die weiße Folter hat Mohammadi selbst erlebt. Der Dokumentarfilm wird am 13. Oktober auf dem Human Rights Film Festival in Berlin gezeigt.

Nach der Bekanntgabe des Friedensnobelpreises veröffentlichte die New York Times eine schriftliche Erklärung von ihr: „Die weltweite Unterstützung und Anerkennung meines Einsatzes für die Menschenrechte macht mich entschlossener, verantwortungsbewusster, leidenschaftlicher und hoffnungsvoller“, schreibt Mohammadi. „Ich hoffe auch, dass diese Anerkennung die Iraner, die für einen Wandel protestieren, stärker und besser organisiert macht. Der Sieg ist nahe.“

Narges Mohammadis Mann und Zwillinge leben im Exil

Die 51-jährige Mohammadi ist Vizepräsidentin des Zentrums zur Verteidigung der Menschenrechte (Defenders of Human Rights Center) im Iran, das von einer anderen Nobelpreisträgerin, Shirin Ebadi, gegründet wurde. Tatsächlich erhält Narges Mohammadi den Friedensnobelpreis genau 20 Jahre nach Ebadi. „Jahrelang hat sie für Freiheit, Gleichheit und Menschenrechte gekämpft, und heute sitzt sie hinter Gittern, anstatt die Errungenschaften ihres Kampfes zu sehen“, beklagte Ebadi am Freitag. „Vielleicht ist Narges bisher nicht bewusst, dass diese Auszeichnung verliehen wurde. Die Islamische Republik hält eine internationale Persönlichkeit hinter Gittern. Narges Mohammadi sollte bedingungslos freigelassen werden.“

Ihr Ehemann, der politische Aktivist Taghi Rahmani, lebt mit ihren 16 Jahre alten Zwillingen im Exil. In einem am Tag der Bekanntgabe des Friedensnobelpreises veröffentlichte Interview mit Jungle World, äußerte er sich nicht nur über die Menschenrechtsaktivistin Mohammadi, sondern auch über die Ehefrau und Mutter Mohammadi. „Narges ist zurzeit im Frauentrakt des Evin-Gefängnisses. Sie hatte bereits eine Herzoperation und müsste eigentlich unter ständiger ärztlicher Aufsicht stehen. Mental geht es ihr gut. Sie versucht, auch aus dem Gefängnis heraus die Stimme der Bewegung ‚Frau, Leben, Freiheit‘ zu verstärken“, sagte Rahmani.

„Kein Totem der Immunität“, der Iran kann aber „nicht so tun, als ob der Friedensnobelpreis nicht existierte“

Mohammadi wurde 1972, sieben Jahre vor der iranischen Revolution, in der iranischen Stadt Zandschan geboren. Kindheitserinnerungen wie Gefängnisbesuche, bei denen sie Obst an Gefangene verteilte, legten den Grundstein für ihren späteren politischen Aktivismus. Insgesamt wurde sie bisher 13-mal verhaftet, fünfmal verurteilt und zu etwa 30 Jahren Haft und über 150 Peitschenhieben verurteilt.

Obwohl die Medien ihres Landes ihre Auszeichnung aus offensichtlichen Gründen ignorieren werden, schätzen Analysten, dass die Entwicklung vom Freitag eine Art Schutz für sie darstellen wird. Der geopolitische Analyst Frédéric Encel erklärte gegenüber dem französischen Fernsehen, dass der Friedensnobelpreis keineswegs ein „Totem der Immunität“ darstelle, aber „der Iran nicht so tun kann, als ob er nicht existierte“.



