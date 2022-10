Friedensnobelpreis geht an osteuropäische Menschenrechtler Der Friedensnobelpreis greift den Krieg in Osteuropa auf und geht an gleich drei Preisträger: Menschenrechtler aus Belarus, Russland und der Ukraine. dpa

ARCHIV - Der belarussische Menschenrechtsanwalt Ales Bjaljatzki im Jahr 2014 in Minsk. Dmitry Brushko/AP/dpa

Oslo -Vorkämpfer für die Menschenrechte in Belarus, Russland und der Ukraine erhalten in diesem Jahr den Friedensnobelpreis. Der renommierteste Friedenspreis der Erde geht an den inhaftierten belarussischen Menschenrechtsanwalt Ales Bjaljatzki, die russische Organisation Memorial und das ukrainische Center for Civil Liberties. Das gab das norwegische Nobelkomitee am Freitag in Oslo bekannt.