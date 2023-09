Friedrich Merz ist der Ansicht, wir leisten zu wenig. Der Unionsfraktionschef und Parteivorsitzende der CDU formulierte sein Urteil in der vergangenen Woche direkt vor der Fraktionsklausur im Fragemodus. „Wir müssen über die grundsätzliche Haltung in unserem Land reden: Sind wir noch bereit, uns für unseren Wohlstand und unsere Alterseinkommen anzustrengen?“

Rhetorisch also, denn die Antwort lieferte er ja gleich mit. Der deutsche Wohlstand lasse sich nicht mit bedingungslosem Grundeinkommen und Viertagewoche bei vollem Gehalt aufrechterhalten. Es gehe dabei gar nicht darum, ob die Deutschen faul geworden seien, eher um die richtige Regierung mit den richtigen Konzepten. Die jetzige hält er nicht für richtig. Das ist natürlich wenig erstaunlich. Merz ist der Oppositionsführer. Kritik an der Regierung ist neben parteipolitischen Erwägungen seine Rolle innerhalb der Demokratie.

Das Ganze kam dann allerdings sehr leichtfüßig daher. Die Männer scheitern bei der Fußball-WM, die Frauen scheiden zu früh aus, und nicht mal Leichtathleten bringen noch Medaillen nach Hause. Für Merz ist das alles symptomatisch.



Sein Rezept: Weniger Sozialstaat, dafür steuerfreie Überstunden. Das macht dann Leistungsgerechtigkeit. Diese Gleichung erscheint ein bisschen simpel. Und ansonsten? Diejenigen müssen belohnt werden, die mehr machen wollen. Das erinnert stark an Guido Westerwelle (FDP): Arbeit muss sich wieder lohnen. Das ist Westerwelle 2009. So hatte dieser seine Kampagne für die damalige Bundestagswahl plakatiert. Oder Helmut Kohl 1982: Leistung muss sich wieder lohnen.

Eine Debatte, die Merz sich angeblich so sehr wünscht, regt er so jedenfalls nicht an. Nur Stichworte. Nein, schlimmer, er spielt mit Ängsten. Merz im Juli: Deutschland sei wieder auf dem besten Weg, der kranke Mann Europas zu werden. Wenn die Union ein bisschen mehr Kraft und Grips in das Thema setzen würde, käme ihr die Nachrichtenlage vielleicht sogar zugute. Denn Ängste werden gerade auch anderswo geschürt. „Alle schaffen Wachstum. Wir nicht“, titelte der Spiegel, um dann den entsprechenden Artikel im Blatt mit riesigen Lettern in Warnfarben zu illustrieren.

Deutschland in der Hängematte?

Schade allerdings, wenn es bei Bestandsaufnahme und Angstmache bleibt. Denn die Fragen hinter der Entwicklung und auch hinter Merz’ Äußerungen sind ja durchaus interessant. Leisten wir zu wenig? Liegt Deutschland in der Hängematte? Wollen wir überhaupt mehr leisten, besser funktionieren, uns mehr anstrengen? Und welchen Preis sind wir denn bereit, für wirtschaftlichen Erfolg zu zahlen?



Lauter Fragen, die gerade absolut aktuell sind. Man sollte sie stellen und natürlich auch debattieren.

Allerdings nicht so nebenbei wie Merz. Wir haben nicht nur eine wirtschaftliche Entwicklung, über die wir nachdenken müssen, und zwar tiefgründiger, als nur die Schuld bei der Ampel-Regierung zu suchen, die noch keine zwei Jahre im Amt ist. Vielleicht wäre weniger Gießkanne gut, aber nicht zum Preis von weniger Transformation. Die Ursachen für hohe Energiepreise, schwindende Absatzmärkte, Rohstoff- und Lieferkettenprobleme sowie verschleppte Modernisierung liegen ohnehin in jahrzehntealten Strukturen, die nicht rechtzeitig reformiert worden sind. In diesen Jahrzehnten war die Union nahezu lückenlos an der Regierung.

Davon einmal abgesehen, haben wir aber auch eine demografische Entwicklung hin zu immer mehr älteren und immer weniger jüngeren Menschen. Wir haben eine junge Generation, die stärker als alle Generationen vor ihr durch Schule erfasst und auf ein reibungsloses Funktionieren innerhalb der Gemeinschaft getrimmt wurde. Vom Streitschlichten über das frühe Fördern und gezielte Bearbeiten von Ausreißern bis hin zum Ausbilden von Vernunft und Bewusstsein – Menschenbildung ist Teil des Systems. Die Begleitmusik: Zwölf Jahre bis zum Abitur und ein verschultes Studium, Ausbildungskampagnen und ein riesiges Jobcenter.

Und was bekommen wir dafür? Den Wunsch nach Gap Years und einer 20-Stunden-Woche. Viele junge Leute entziehen sich den Erwartungen. Und die Frage nach dem Warum ist nicht beantwortet. Die Antworten sind ja auch komplex: Es sind Kombination und Wechselwirkung von Fachkräftemangel, Erwartungsdruck, Vielfalt der Möglichkeiten und zu vielen ungelösten Problemen. Klima, Rente, Chancengleichheit – dem merzschen Stichwort Leistungsgerechtigkeit ließe sich die Generationengerechtigkeit gegenüberstellen.



Es wird einen integrativen Ansatz brauchen für all das, und viele Debatten. Mehr Wertschätzung für soziale und Dienstleistungsberufe, ebenso wie für ältere und ganz junge Menschen im Beruf – auch so ein Thema. Der Ruf nach mehr Belohnung für Leistung ist das Gegenteil einer solchen Idee. Er separiert Leister von Nichtleistern. So kommen wir nicht weiter. Aber vielleicht will Friedrich Merz auch keine echte Debatte.