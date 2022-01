Besser hätte dieser Parteitag für Friedrich Merz nicht laufen können. Etwas über 80 Prozent Zustimmung hatte er sich selbst ausgerechnet, um seine Wahl zum Parteivorsitzenden als Erfolg zu werten. Die Delegierten gaben ihm auf dem zweiten digitalen Parteitag der Union mehr als 95 Prozent der Stimmen. Das machte ihn selbst ein bisschen sprachlos. Fast hätte ihn sogar die Rührung übermannt. Als er die Wahl annahm, war Merz den Tränen nah. Ein kleiner Gänsehautmoment auf einem Parteitag, der eher nüchtern abgewickelt wurde, weil er wieder online stattfinden musste.

Fast hätte man in diesem Augenblick vergessen können, dass es bereits der dritte Anlauf ist, der Merz nun endlich auf den Chefposten befördert. Zuvor musste er sich erst Annegret Kramp-Karrenbauer und danach Armin Laschet geschlagen geben. Erst nachdem die beiden gescheitert sind und nachdem die Union die Bundestagswahl im vergangenen Jahr gründlich in den Sand gesetzt hat, darf Merz das Ruder übernehmen. Anders gesagt: Er übernimmt eine Partei, die am Boden liegt.

Für ihn ist das vielleicht kein schlechter Ausgangspunkt, denn nun kann es ja nur noch aufwärts gehen. In seiner Bewerbungsrede schlug er auch gleich die richtigen Töne dafür an. Er zeigte seiner Partei eine Richtung für die Oppositionsarbeit auf, die man von ihm noch vor kurzem nicht erwartet hätte: Es ist die Sozialpolitik, in der neue Vorsitzende die aussichtsreichste Perspektive für die CDU sieht, sich zu profilieren.

Die Aussage, dass die Sozialpolitik nicht der Reparaturbetrieb des Kapitalismus ist, sondern Bestandteil der marktwirtschaftlichen Ordnung hätte man dem ehemaligen Blackrock-Manager noch vor einiger Zeit nicht zugetraut. Dass Deutschland ein Rentensystem braucht, dass es auch Jüngeren noch möglich macht, ein nennenswertes Einkommen im Alter zu haben, hat er im innerparteilichen Wahlkampf bereits mehrmals betont. Falsch ist das nicht. An eine Rentenreform, die den Namen verdient, hat sich noch keine Partei so richtig getraut – obwohl es mehr als dringend ist, dieses Thema bald anzugehen. Und wie Merz richtig bemerkte: Die CDU ist nun keine Regierungspartei mehr und muss auf keinen Koalitionspartner Rücksicht nehmen. Das sind die guten Nachrichten.

Zu den schlechten gehört, dass die Konsolidierung der Partei Zeit in Anspruch nehmen wird, die die Partei eigentlich nicht hat. Gleich vier Landtagswahlen stehen in diesem Jahr an. Die erste ist schon im März im Saarland. Dort liegt die SPD in Umfragen derzeit noch vor der Partei des CDU-Ministerpräsidenten Tobias Hans. Der baut schon mal vor und erklärte in Interviews am Rande des Parteitages, dass es im Saarland ausschließlich im landeseigene Themen gehen werden. Das klingt nicht gerade so, als erwarte Hans größeren Rückenwind aus dem Konrad-Adenauer-Haus.

Der größte Konflikt aber wartet in der Bundestagsfraktion. Dort ist Ralph Brinkhaus der Fraktionschef und das noch bis April. Doch so lange kann Merz auf keinen Fall warten, um die nächste wichtige Führungsfrage zu klären. Wenn er als Parteivorsitzender mehr sein will als ein freundlicher älterer Herr, der am Grundsatzprogramm schreibt oder schreiben lässt, dann muss er die Personalie für sich entscheiden. Das weiß niemand besser als er und das schon seit 20 Jahren: Damals hat ihn Parteichefin Angela Merkel von der Spitze der Fraktion verdrängt, um die Oppositionsarbeit zu bündeln, wie sie damals sagte. Merz verzichtete seinerzeit auf eine Kampfkandidatur gegen sie. Er kann aber nicht damit rechnen, dass Brinkhaus das jetzt nun ebenfalls so handhabt.

Aus der Fraktion ist dazu immer wieder nur der hilflose Appell zu hören, dass man darauf vertraue, dass es einen Kompromiss gebe. Das heißt im Klartext aber auch: Es gibt noch keinen. Von Brinkhaus gab es am Samstag nur ein betont gutgelauntes Grußwort, in dem er darauf verwies, wie wichtig die Oppositionsarbeit der CDU ist. Er weiß, dass er sich auf viele in der Fraktion verlassen kann. Dort stehen die Zeichen sehr viel weniger auf Neuanfang als das an der Basis der Fall sein mag. In der Fraktionsspitze tummeln sich eine Reihe ehemaliger Minister und Staatssekretäre. Auch bei den Ausschussvorsitzen gingen sie nicht leer aus. Friedrich Merz hat die eigentliche Nagelprobe also noch vor sich.