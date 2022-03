Joachim Gauck hat sich zur Thermostat-Frage geäußert. Dünnes Eis. Schon Thilo Sarrazin machte sich einst beim Plebs beliebt, indem er Heizkostenzuschüsse verweigerte, unter Verweis auf die Existenz dicker Pullover. 15 Grad seien genug. Gauck warb jüngst in einer Talkshow für den sofortigen Stopp aller Energieimporte aus Russland: „Wir können auch einmal frieren für die Freiheit. Und wir können auch einmal ein paar Jahre ertragen, dass wir weniger an Lebensglück und Lebensfreude haben.“ Im Übrigen werde der Sozialstaat schwere Lebensglückseinbußen schon abfedern.

Meine Frau findet das Inklusionspronomen „wir“ übergriffig, zumal aus dem Munde eines Rolls-Royce-artig gefederten Altbundesgrüßaugusts. Nun ja, für mich ist das eher präsidialpastorale Salbaderei-Routine; der Mann lebt ja in der ersten Person Plural. Ich habe ein Problem mit „auch einmal frieren“. Nicht, weil ich eine Frostbeule wäre. Nein, das klingt, als habe hier jemand keine Vorstellung davon, was passieren würde, wenn ein Land wie dieses auf einen Schlag nur noch halb so viel Erdgas und Kohle sowie 35 Prozent weniger Erdöl zur Verfügung hätte. Stimmt, ich weiß das auch nicht genau. Aber ich sage ja auch nicht solche Sätze.

Die Erdgasoxidation, steht in der Zeitung, hilft nicht allein bei der Wohnraumtemperierung, sondern auch als Prozesswärme in Metallurgie und Glasherstellung. Bei Windstille hängt die Energiewende davon ab. Aus Erdöl wird nicht nur Super Plus. Es ist das Lebenselixier der chemischen Industrie: Medikamente, Farben, Waschmittel, Verpackungen, Funktionsjacken. Überraschungseier. Bei River Cola bin ich mir nicht sicher.

Diese unvollständige Auflistung dokumentiert meinen Kleinmut. Mit mir hätte Roald Amundsen nie den Südpol erreicht. Ich hätte ihm schon am ersten Tag zur Umkehr geraten: Lass uns lieber im Basislager die Schlittenhunde braten!

Mir war ja schon blümerant, als im Herbst 2019 diverse Kunstschaffende forderten, fürs Klima binnen fünf Jahren keine fossilen Rohstoffe mehr zu verbrennen. Ich dachte: Die sind entweder opferwillig oder übersehen in berufsbedingter Grundlagenentfremdung, dass sie dann den Kulturbetrieb mit Eselskarren, Hirtenflöten und Handpuppen fortführen müssten. Dann kam die Idee, Deutschland wegen der Seuche auf unbestimmte Zeit stillzulegen. Wieder fiel mir Bedenkenträger nichts Feigeres ein, als dass Intensivbetten an Voraussetzungen geknüpft sein könnten. It’s the economy, stupid.

Nun behauptet mit Gauck etwa die Hälfte der Bevölkerung, ein Drittel des bisherigen deutschen Primärenergieverbrauchs von jetzt auf gleich entbehren zu können. Ich fürchte, manche Bürger glauben, ein Pullover mehr und Tempo 100 würden es richten. Die Ironie der Geschichte ist, dass ein eben noch grün-visionärer Wirtschaftsminister diesen Wählern nun erklären muss, was ihre Moral tatsächlich kosten dürfte: kollabierende Lieferketten, Massenarbeitslosigkeit, Turboinflation, implodierende Altersvorsorge, und alles, während die Sozialstaatsfederung in Richtung Bollerwagen tendiert.

Man kann Robert Habeck dabei zusehen, wie er unter den Sachzwängen verwittert. Erst hatte er das Amt, und nun hat es ihn. Ich halte Sofortverzichtsappelle nicht per se für Maulheldentum. Nur wer meint, dass „die Freiheit“ den Preis wert ist, sollte idealerweise seine Höhe kennen. Und dann spüren.