Fristende: Ein Viertel der Grundsteuererklärungen fehlt noch Die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung ist abgelaufen. In Berlin haben das viele ignoriert. Sie sollen jetzt Post bekommen mit einer neuen Fristsetzun... dpa

Berlin -Bei der Abgabe der Grundsteuererklärung hat rund ein Viertel der Steuerpflichtigen in Berlin noch nicht reagiert. Mit regulärem Fristende am Dienstag wurden bei den Berliner Finanzämtern 653.271 entsprechende Erklärungen eingereicht. Das teilte die Senatsverwaltung für Finanzen am Mittwoch mit. Das entspreche 75,7 Prozent der 863.521 abzugebenden Erklärungen. Berlinerinnen und Berliner, die noch nicht geliefert haben, sollen bis Ende März ein Erinnerungsschreiben erhalten.