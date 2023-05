Früher waren Abschiebungen Populismus – heute machen SPD und Grüne Seehofer-Politik

Es ist schon erstaunlich. Noch vor wenigen Jahren wären SPD und Grüne außer sich gewesen, hätte das Kanzleramt diese Pläne präsentiert: schnellere Asylverfahren und mehr Schleierfahndungen in Deutschland, ein schärferer Schutz der EU-Außengrenzen. Ja, all das will Olaf Scholz, ein sozialdemokratischer Kanzler. Nach dem Migrationsgipfel am Mittwoch hat er seine Anliegen der Presse vorgelesen.

Was aber sagen SPD und Grüne? Während die Parteijugend protestiert, halten sich die allermeisten Spitzenkoalitionäre zurück. Empörung war gestern.

Im Gegenteil: Die Minister von SPD und Grünen tragen den strikteren Asylkurs mit, sie haben ihn teils selbst zu verantworten. Der Vorstoß für beschleunigte Asylverfahren an den EU-Grenzen kam von Innenministerin Nancy Faeser, einer Sozialdemokratin. Sie hat die Idee von ihrem Vorgänger: dem CSU-Politiker Horst Seehofer.

Kein Spitzen-Grüner spricht mehr vom schlechten Einfluss Viktor Orbáns

Vor allem die Grünen droschen auf Seehofer ein, als er 2015 sogenannte Transitzonen in der EU forderte. Das sei „populistisch“, hieß es, die Abgeordnete Claudia Roth beklagte eine „Orbánisierung der Flüchtlingspolitik“. Später, im Jahr 2019, erweiterte Seehofer das Konzept auf die Außengrenzen. Auch damals protestierten Roth und ihre Partei.

Auf diese Zeiten angesprochen, wand sich Grünen-Landwirtschaftsminister Cem Özdemir am Mittwoch im ARD-Talk „Maischberger“ dermaßen, dass einem schwindelig werden konnte. Den Fragen wich er aus, bis er dann doch noch sagte, er finde es richtig zu wissen, „wer zu uns kommt“. Nun spricht kein Spitzen-Grüner im Bund mehr vom schlechten Einfluss des ungarischen Präsidenten Viktor Orbán. Was ist geschehen?

Sicher, seit der Migrationskrise hat sich vieles verändert: Nicht zuletzt treibt der russische Krieg Millionen Ukrainer in die Flucht, sie müssen versorgt werden. Doch schon 2015 war abzusehen, dass die Aufgabe eines Tages zu groß, dass Raum und Geld knapp werden könnten.

Nun sind die Kommunen überlastet, enge EU-Partner machen Druck. Aber vor allem regiert heute keine Union, der man niedere Beweggründe unterstellen könnte. Die Frage, was noch vor wenigen Jahren populistisch war, stellt sich mittlerweile also ganz anders.