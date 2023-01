Früheres Ende der Kohle im Osten: Die Gegenargumente sind zu kurz gedacht

Jedes Jahr beginnt mit Vorsätzen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat 2023 mit dem Vorschlag eröffnet, den Kohleabbau auch im Osten früher zu beenden. Nach Nordrhein-Westfalen sollten die ostdeutschen Reviere folgen. Eigentlich ist das kein unrealistischer Vorschlag, und es ist kein Neujahrsschnellschuss. Doch für die Ministerpräsidenten in den betroffenen Bundesländern ist es (vorerst) ein Affront.

Seit Jahren wird um das Thema gestritten, dabei ist es längst beschlossene Sache, dass Deutschland aus der Kohle aussteigt. Das Kohleausstiegsgesetz von 2020 sieht vor, die Kohleverstromung schrittweise zu verringern und bis spätestens Ende 2038 ganz zu beenden. Konkret bedeutet das: Bis zum Jahr 2022 wurde der Anteil der Kohleverstromung durch Stein- sowie Braunkohlekraftwerke auf jeweils rund 15 Gigawatt zurückgefahren. Bis 2030 sind weitere Reduktionsschritte auf rund acht Gigawatt Leistung bei den Steinkohlekraftwerken und neun Gigawatt Leistung bei den Braunkohlekraftwerken vorgesehen.

Im vergangenen Jahr hatte sich der Prozess beschleunigt, weil in Nordrhein-Westfalen der Kohleausstieg um acht Jahre vorgezogen wurde. Die Bundesregierung, die NRW-Landesregierung und der Energiekonzern RWE hatten sich darauf geeinigt, dass drei Braunkohlekraftwerke bereits 2030 vom Netz gehen.

Nun möchte Habeck das in den drei ostdeutschen Ländern Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt ebenfalls. Der Minister hat es als Wunsch formuliert, einen Wunsch, der Konsens brauche. Den gab es in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr, sicherlich auch, weil die Grünen in der Regierung waren. Und natürlich gibt es dort bis heute Gegner.

In Ostdeutschland ist die Skepsis deutlich größer. Die dortigen Braunkohleländer sind Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Das größte Revier liegt in der Lausitz. Einer Region, die sich seit den 1990er-Jahren im Strukturbruch befindet. Von dem, was die Braunkohle einst ausgemacht hat – an Förderung und Verstromung, an Arbeitsplätzen und Wertschöpfung –, ist nur noch ein kleiner Rest übrig. Der Wandel hat die Region tief getroffen, aber er hat in vielen Bereichen auch funktioniert.

Die Politik hat für den Strukturwandel seit Jahren viel Geld bereitgestellt. 40 Milliarden Euro waren es am Ende, allein die Lausitz soll 17 Milliarden davon abbekommen. Damit soll verhindert werden, dass abermals massenhaft Menschen die Region verlassen.

Die Reaktionen am Montag zeigen deutlich, dass es Widerstand geben wird. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) warnte eindringlich vor einem schnelleren Ausstieg. Sein Argument, das dem des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) ähnelt, lautet: Man solle erst einmal sehen, wie sich die Energiekrise entwickele.

Ein gutes Argument. Angesichts des Krieges in der Ukraine sind die Energiepreise gestiegen. Deutschland musste sich vorwerfen lassen, zu sehr von anderen Ländern abhängig zu sein. Der langfristige Verzicht auf die Kohle ist dennoch unausweichlich, allein aus ökologischer und ökonomischer Sicht. Die Verstromung wird in den nächsten Jahren teurer und mit Blick auf das Klima ist jedes nicht ausgestoßene Molekül CO₂ ein Beitrag gegen die Erhitzung der Erdatmosphäre. Daher sollten die Ministerpräsidenten das vorgezogene Kohle-Aus nicht gleich abschmettern. Bis 2030 sind es noch sieben Jahre.