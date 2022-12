Frühere Politikerin und Soldaten unter Terrorverdächtigen Nun werden Einzelheiten zu den Ermittlungen in der Reichsbürgerszene bekannt. Den Festgenommenen wird Unterstützung oder Mitgliedschaft in einer terroristisc... dpa

Generalbundesanwalt Peter Frank. Uli Deck/dpa

Karlsruhe -Nach dem Anti-Terror-Einsatz in der Reichsbürgerszene hat Generalbundesanwalt Peter Frank Details zu den Tatverdächtigen bekanntgegeben. So habe eine ehemalige Bundestagsabgeordnete in einer neuen Regierung, die die Verdächtigen gründen wollten, das Justizressort übernehmen sollen, teilte Frank am Mittwoch in Karlsruhe mit.