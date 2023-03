Früherer US-Präsident Obama kommt im Mai nach Berlin Der frühere US-Präsident Barack Obama soll Anfang Mai nach Deutschland kommen. Geplant sei eine öffentliche Veranstaltung in Berlin am 3. Mai, berichtete der... dpa

ARCHIV - Der ehemalige US-Präsident Barack Obama spricht bei einer Wahlkampfveranstaltung. Matt Rourke/AP/dpa/Archivbild

Berlin -Der frühere US-Präsident Barack Obama soll Anfang Mai nach Deutschland kommen. Geplant sei eine öffentliche Veranstaltung in Berlin am 3. Mai, berichtete der „Tagesspiegel“ am Montag. Die Zeitung ist nach eigenen Angaben Mitveranstalter der Diskussion in der Mercedes-Benz-Arena in der Hauptstadt. Der Veranstalter expansion.space bestätigte den Termin. Er bietet Tickets in der Preisspanne von 83 bis 550 Euro pro Platz an.