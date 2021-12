Mit ungewöhnlicher Schärfe hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) am Sonntag staatliche Ermittlungsbehörden zu neuen Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Terroranschlag am Berliner Breitscheidplatz vor fünf Jahren aufgefordert. In seiner Rede sprach der Bundespräsident über die Fehler bei der Aufarbeitung der vergangenen fünf Jahre. Der Staat müsse diese Fehler korrigieren und „bei neuen Erkenntnissen zur Tat weiter ermitteln“. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erinnerte anlässlich des Gedenktags an die Pflicht des Staates. „Der Staat muss wehrhaft sein und seine Bürgerinnen und Bürger schützen“, sagte Scholz.

Fünf Jahre sind seit dem Terroranschlag am Berliner Breitscheidplatz vergangen, aber verheilt ist die Wunde nicht. Mit einer weiteren Gedenkveranstaltung haben die Spitzen aus Staat und Gesellschaft gemeinsam mit Hinterbliebenen und Betroffenen am Sonntag an den Verlust erinnert, den der schwerste islamistische Terroranschlag, den die Bundesrepublik Deutschland bisher erlebt hat, zur Folge hatte. „Der Riss ist tief. Er schmerzt bis heute. Er bleibt“, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der Gedenkveranstaltung in der Gedächtniskirche. Vor der Kirche durchzieht zum Gedenken seit einigen Jahren ein goldfarbener Riss die Stufen. Links und rechts sind die Namen der Toten eingelassen.

Elf Menschen waren gestorben, als der Terrorist Anis Amri am 19. Dezember 2016 einen gestohlenen Lastwagen in den Weihnachtsmarkt rund um die Gedächtniskirche steuerte. Sein zwölftes Opfer war der polnische Lastwagenfahrer Lukasz Urban, den der Terrorist vorher erschossen hatte. Ein dreizehntes Todesopfer gibt es seit diesem Jahr mit Sascha Hüsges, einem Ersthelfer, der im Oktober an den Spätfolgen seiner Verletzungen an diesem Tag vor fünf Jahren gestorben ist. Erstmals wurde deshalb in diesem Jahr zum Abschluss der Gedenkveranstaltung mit 13 Glockenschlägen an die Toten erinnert.

Frank-Walter Steinmeier: Bei neuen Erkenntnissen weiter ermitteln

Der Bundespräsident erzählte in seiner Rede von dem „Einbruch der Gewalt in unserer Gesellschaft“. Er rief zum Zusammenhalt auf, aber er gab auch zu, dass der Staat sein „Versprechen auf Schutz, auf Sicherheit und Freiheit“ nicht habe einhalten können. Er stehe deshalb in der Schuld der Gesellschaft, der Opfer, der über hundert Verletzten und ihrer Angehörigen. „Die Aufarbeitung der letzten fünf Jahre hat gezeigt, dass es Fehler gab. Der Staat – und als dessen Vertreter stehe ich hier vor Ihnen – muss diese Fehler korrigieren, er muss bei neuen Erkenntnissen zur Tat weiter ermitteln. Nur so kann das Vertrauen der Menschen in ihren Staat wieder wachsen“, sagte Steinmeier.

Der RBB hatte kurz vor dem Jahrestag eine Recherche veröffentlicht, die erneut ein schlechtes Licht auf die Arbeit der Sicherheitsbehörden warf. Einem RBB-Team war es gelungen, die Identität eines mutmaßlichen Auftraggebers des Anschlags aufzuklären. Der Bundesnachrichtendienst (BND) und das Bundeskriminalamt (BKA) hatten schon früh konkrete Hinweise auf diesen Mann gehabt, konnten ihn aber nicht identifizieren.

Die Angehörigen der Opfer hatten sich daraufhin in einem offenen Brief an die Bundesregierung unzufrieden geäußert. Sie forderten einen würdigen Umgang mit den Betroffenen, „weitergehende Ermittlungen in Bezug auf die Tat und auf mögliche Mittäter und Drahtzieher“ und die umfassende Aufklärung der Tat. Bislang seien die Behörden „Spuren zu möglichen Mittätern nicht ausreichend nachgegangen“ und es habe „gravierende Fehler in der Strafverfolgung“ gegeben.

Berlins Opferbeauftragter Roland Weber hat Verständnis für die Unzufriedenheit der Hinterbliebenen geäußert. Es habe von Anfang an eine unglückliche Kommunikation gegeben. Rund 200 Anträge nach dem Opferentschädigungsgesetz sind laut Angaben Webers überwiegend positiv entschieden worden. Von den vom Bund bereitgestellten Härteleistungen für Opfer terroristischer Anschläge seien mehr als 3,7 Millionen Euro an die Opfer des Anschlags in Berlin gezahlt worden. Es laufen aber auch noch immer Prozesse im Rahmen der Opferentschädigung. Viele Betroffene sind erwerbsunfähig.

Marco Buschmann: Gedenktag für Opfer terroristischer Gewalt am 11. März

Bundesjustizminister Marco Buschmann hat mittlerweile den Betroffenen versichert, für sie da zu sein und den Umgang mit ihnen würdiger und empathischer zu gestalten. Der Anschlag auf den Breitscheidplatz habe gezeigt, dass die staatlichen Strukturen zur Gefahrenabwehr noch besser organisiert sein müssen. „Hass und Gewalt dürfen keinen Platz in Deutschland haben und müssen mit allen Mitteln unseres Rechtsstaats bekämpft werden“, sagte Buschmann am Sonntag. Er plädiert dafür, den 11. März zum nationalen Gedenktag für die Opfer terroristischer Gewalt zu erklären. Dieses Datum gilt bereits als Europäischer Gedenktag.