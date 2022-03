Berlin - Donald Trump hat dieser Tage vorgetragen, wie nach seinen Vorstellungen die Ukraine-Krise und – in einem Gang – gleich die ganze Welt neu geordnet werden könnte: Er schlug vor, amerikanische F22-Flugzeuge mit chinesischen Flaggen zu bemalen, die dann „the shit out of Russia“ (Russland die Scheiße aus dem Leib) bomben sollten. Der genialste Mann, der eben noch Wladimir Putin „genial“ nannte, beliebte mit dem Scherz, die republikanischen Gäste einer Spendengala in New Orleans zu unterhalten. Der Mann sammelt für den nächsten Wahlkampf, und seine Chancen, in drei Jahren wieder im Weißen Haus zu sitzen, sind nicht klein – vielen amerikanischen Wählern gefällt, was er sagt.

Im Moment ist er allerdings nicht der Erste, den man zur Hölle schicken will, sondern Putin. Auch der kann übrigens mit seinen ungeheuerlichen Worten und Taten (noch) mit großer Zustimmung der Bevölkerung seines Landes rechnen. Experten rechnen mit 75 Prozent schweigender Mehrheit. Wie viele Menschen die Faust in der Tasche ballen, ist nicht bekannt. Offenen Widerstand wagen angesichts des Terrors durch neue Knebelgesetze und Polizeigewalt zu wenige.

Trumps Traum: Russland und China kämpfen

Nach der F22-Bomberaktion könnte man sagen, so Trump, das seien die Chinesen gewesen, woraufhin dann Russland und China übereinander herfallen würden – und „wir lehnen uns zurück und gucken zu“. Den „Papiertiger Nato“ traf Trumps Spott.

Ja, es ist wichtig in diesen Tagen des Krieges in unserer Nachbarschaft, der unprovozierten barbarischen Angriffe russischer Truppen auf ukrainische Städte an das Amerika des Donald Trump zu erinnern. Das ist nicht weg, bloß weil jetzt bedächtigere Herren für die USA sprechen. Immerhin ist diese Supermacht derzeit berechenbarer als Russland. Wie weit Putin gehen wird, weiß niemand.

Geopolitik: Was die großen Reiche wollen

Auch er will die Welt umbauen, zurück zu alten imperialen Verhältnissen: Russland wieder groß machen. Amerika groß machen, China groß machen: Das ist der Sound der Zeit, der von großen, lange im Verborgenen angebahnten Veränderungen kündet. Brecht fasste den Sound 1943 in wenige Verse: „Am Grunde der Moldau, da rollen die Steine./ Es liegen drei Kaiser begraben in Prag./ Das Große bleibt groß nicht/ und klein nicht das Kleine./ Die Nacht hat zwölf Stunden, dann kommt schon der Tag.“

Jetzt ist wieder Geopolitik angesagt, die großen Reiche zeigen sich. Und die kleinen dazwischen haben Grund, sich zu fürchten. Europa steht einen Moment zusammen. Wird das über die nächsten Jahrzehnte halten? Und der Krieg hat eine Vorgeschichte – in Russland, in der Ukraine, in der Nato, in den USA.

Heute sehen wir Panzer, Bomben und das Elend der Zivilisten. Es fällt schwer, sich auszumalen, wie eine neu ausbalancierte, stabile Friedensordnung aussehen soll. Klar ist: Ohne Russland geht nichts. Und die Russen selbst sind die einzigen, die Putin stürzen können. Wer sonst? Mit einer Palastrevolution, weil der Zar nicht liefert, oder auf der Straße, wenn die Wucht der Sanktionen so stark trifft, dass massenhaftes Elend die Bevölkerung zu Millionen zur Rebellion treibt.

Derzeit jedenfalls lässt sich die westliche Zivilgesellschaft im Hochgefühl, für den Moment Gutes zu tun, dazu hinreißen, die Brücken nach Russland abzubrechen. Woke Universitäten canceln die Kooperation mit russischen Instituten, obwohl Tausende russische Wissenschaftler einen Appell unterzeichnet haben, der Putin zum Einhalten auffordert. Museen, Theater, Orchester brechen Kontakte ab zu Menschen, weil sie Russen sind, egal, ob sie zum Machtapparat Putins gehören oder nicht.

Müssten nicht alle Kontakte genutzt werden, um die russischen Kolleginnen und Kollegen mit Informationen, Gesprächsangeboten, Bitten, Flehen zu überschwemmen? Die eigene Sichtweise verständlich machen, die Menschen hören, mit denen man bislang gut auskam und die womöglich bald schon gebraucht werden. Wer, wenn nicht die? Wer die russische Zivilgesellschaft cancelt, kann eine kurze Genugtuung fühlen, verliert aber langfristig die wichtigsten Partner.

Trotz des starken Solidaritätsgefühls mit der Ukraine und der Wut auf Putin-Russland: Die deutsch-russische Freundschaft, die der Menschen miteinander, darf kein Opfer des Putin-Krieges werden. Die in Deutschland traditionell starke Russenfeindschaft darf keine Chance haben, ihr Haupt zu erheben. Auch deshalb bleibt der Besuch an sowjetischen Ehrenmälern am 8. Mai fest im Plan: In Treptow liegen 7000 Russen, Ukrainer, Belarussen, Kasachen, Usbeken, Georgier, Balten und andere, die für die Freiheit der Deutschen fielen.