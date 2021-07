Berlin - Eine der wichtigsten Fragen wird gleich am Anfang gestellt: Warum der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, immer noch von den „neuen Ländern“ spricht, will eine Journalistin wissen.

Wanderwitz scheint die Frage erwartet zu haben. Er antwortet lange, sagt, dass es zu mühsam sei, alle einzelnen neuen Länder mit ihrem Namen aufzuzählen, „denn es sind ja viele“. Er verstehe, dass die Formulierung das Ziel kritischer Betrachtungen sei, aber er wolle auch kein Geheimnis daraus machen, dass er kein Freund des Begriffs „Ostdeutsche“ sei. Und die neuen Länder seien eben neuer und jünger. Und „am Ende des Tages“ sei „allen miteinander“ noch keine „passendere Sammelbezeichnung“ eingefallen.

Es ist Dienstag, der 7. Juli 2021, fast auf den Tag genau 31 Jahre, nachdem in der damaligen DDR die D-Mark eingeführt wurde, der Beginn eines wirtschaftlichen Niedergangs, der seinesgleichen in der Geschichte sucht. Betriebe gingen pleite, Institute schlossen, Millionen Menschen wurden arbeitslos und wanderten in den Westen ab. Und der Ostbeauftragte der Bundesregierung stellt den neuen Bericht zum Stand der deutschen Einheit vor, spricht über „passende Sammelbezeichnungen“ und hat auch sonst Schwierigkeiten, die richtigen Worte zu finden.

Aufholen, Nachholen, Vollenden

Vielleicht liegt es an dem Shitstorm, in den er geriet, nachdem er unlängst in einem FAZ-Interview die „Diktatursozialisierung“ der Ostdeutschen für ihre vermeintliche Demokratieunfähigkeit verantwortlich machte. Vielleicht aber auch daran, dass es sich um ein Thema handelt, von dem lange gehofft wurde, dass es sich von allein erledigt, wenn man die maroden Städte wiederaufbaut und der Bevölkerung oft genug versichert, alles sei doch gut.

Auch Wanderwitz versucht das in der Bundespressekonferenz, tritt aufgeräumt ans Rednerpult, entschuldigt sich für die „kleine Verspätung“, im Bundeskabinett sei noch „munter diskutiert“ worden und verkündet dann, man sei „substanziell vorangekommen“. Mit der deutschen Einheit. Allerdings muss er das gleich ein wenig relativieren: Natürlich gebe es noch Unterschiede, natürlich müssten die neuen Länder die Herausforderungen aus einer schwächeren Position heraus bewältigen, und ja, die strukturschwächsten Regionen lägen „immer noch vor allem in den neuen Ländern“.

Dann folgen schon wieder gute Nachrichten: Die Arbeitslosigkeit liegt mit 7,3 Prozent „nur noch“ um 1,7 Prozent höher als in den alten Ländern. Die Wirtschaftskraft im Osten hat sich inzwischen auf 81 Prozent des Bundesdurchschnitts erhöht. Einige neue Länder hätten „deutlich aufgeholt“, von einer flächendeckenden Strukturschwäche könne deshalb nicht mehr gesprochen werden. Eine bloße Differenzierung zwischen Ost und West bringe keinen Erkenntnisgewinn mehr, findet Wanderwitz. Es gehe nicht mehr „um Aufholen, Nachholen oder Vollenden“, Maßstab könne nicht mehr der Zustand der ehemaligen DDR 1989 sein, sondern der Zustand aller Regionen in Deutschland.

Erfreuliches kann der Ostbeauftragte auch aus der Corona-Zeit berichten. Die neuen Länder hätten weniger gelitten als die alten. In Brandenburg habe es mit 3,2 Prozent den geringsten Rückgang des Bruttoinlandsprodukts 2020 gegeben. Der Ostbeauftragte sieht das als „Beleg dafür, wie solide die wirtschaftlichen Strukturen in den neuen Ländern inzwischen sind“, erwähnt dann aber noch, dass das ja auch am geringeren Exportanteil in den neuen Ländern liegt und „die industriellen Kerne mit hohem Exportanteil besonders betroffen waren“, die „weit mehrheitlich“ in den alten Bundesländern lägen. Das klingt dann nicht mehr ganz so erfreulich.

So geht es hin und her. Wanderwitz verkündet: „Himmelsrichtungen spielen keine Rolle mehr“ und ruft drei Minuten später: „Meine Damen und Herren, die Herstellung der deutschen Einheit bleibt eine Daueraufgabe!“ Als wüsste er selbst nicht so richtig, was er von diesem Einheitsbericht nun halten soll, vor allem aber von seinen schlecht gelaunten ostdeutschen Landsleuten.

Deren Gefühlslage hat das Zentrum für Sozialforschung Halle unlängst untersucht und herausgefunden, dass sich die Lebensverhältnisse in den neuen und alten Ländern zwar stark angenähert hätten, es aber in den neuen Ländern „durchgängig skeptischere, distanziertere und auch eine kritischer ausgeprägte Grundeinstellung gegenüber Politik und Demokratie“ gebe. Bei einem Teil bestehe das Gefühl einer „kollektiven Benachteiligung“, ein Drittel sehe sich als „Bürger zweiter Klasse“, erklärt der Ostbeauftragte. Im Westen, fügt Wanderwitz hinzu, sage das aber auch ein Viertel der Befragten.

Er scheint jetzt ein wenig aufgeregt zu sein. Man merkt das daran, dass er mehr Pausen macht. Es ist das Thema, bei dem ihm neulich das mit der Diktatursozialisierung rausgerutscht ist. Dafür hat ihn sogar die Kanzlerin gerügt. Und vielleicht ist das der Grund, warum Wanderwitz jetzt sagt, man müsse stärker über die Ursachen der Unzufriedenheit ins Gespräch kommen. „Ein gesellschaftliches Auseinanderdriften können oder dürfen wir nicht akzeptieren.“ Er spricht vom Zukunftszentrum, das er mit Matthias Platzeck „auf die Beine“ bringen will. „Wir versprechen uns viel positive Impulse, Dialog, Aufarbeitung von noch nicht gänzlich Aufgearbeitetem aus den Neunzigern und 2000ern.“ Es sei nicht zu spät für dieses Zentrum, sagt Wanderwitz. Und dass es gut gewesen wäre, wenn man die Idee dafür 15 Jahre eher gehabt hätte. Er wirkt wie geläutert, aber dann macht er doch wieder eine Einschränkung: Die Aufarbeitung gelte nicht nur für die neuen Länder, sondern auch für Mittel- und Osteuropa, da seien ja ähnliche Umbrüche passiert.

Das heikle Wort „diktatursozialisiert“

Einige Themen lässt er ganz aus. Zum Beispiel die Studie der Otto-Brenner-Stiftung, die besagt, dass Ostdeutsche kaum die „überregionale westdeutsche Qualitätspresse“ lesen. Auf die Frage, warum es so wenig ostdeutsche Führungskräfte in wichtigen Positionen gibt, spricht er von einer „sehr schönen Handlungsempfehlung“ und „ostdeutscher Begabtenförderung“, weist darauf hin, dass für die Besetzung der Hochschulrektoren die Länder zuständig seien und nicht die Bundesregierung und es ja auch das umgekehrte Phänomen gebe: Gelernte Ostdeutsche in Führungspositionen im Westen. „Nur redet darüber keiner. Das ist eine große Fehlstelle in der Diskussion.“ Wanderwitz ist wieder ganz bei sich. Ihm fallen sogar ein paar Ostdeutsche in Chefpositionen ein. Der Präsident des Bafa (Bundesamt für Wirtschaft und Außenkontrolle) komme aus Görlitz, der Leiter der neuen Ehrenamt- und Engagement-Stiftung aus Magdeburg. Sein Fazit: „Wir sind noch nicht da, wo wir hingehören, aber wir haben mehr erreicht.“

Am Ende fällt dann doch noch das heikle Wort: „diktatursozialisiert“. Wanderwitz sagt es nicht von selbst, er wird gefragt, ob er weiterhin dazu stehe. Ja, sagt er, ihm sei kein besseres eingefallen. Er kritisiert auch wieder das Wahlverhalten der Ostdeutschen. Wer AfD wähle, wähle rechtsradikal, sagt er. Das Argument, es handele sich auch um Protestwähler, lasse er nicht gelten. Die Stimmenvielfalt der demokratischen Parteien sei nun mal nicht klein. „Es fällt mir schwer zu sagen, das ist keine Ablehnung der Demokratie.“

Auf die Frage, ob er mit Äußerungen wie diesen möglicherweise nicht noch die Wut der Wähler verstärke, antwortet Wanderwitz: Als Dank für rechtsradikales Wählerverhalten könne die Antwort ja nicht noch eine besonders liebevolle Ansprache sein.

Am Ende steht er auf, setzt die Maske auf und verlässt den Saal, den Bericht zur deutschen Einheit in der Hand, als wolle er sich daran festhalten. Einer der Journalisten hatte ihn noch gefragt, ob es nicht angesichts der guten Bilanz endlich an der Zeit wäre, in der kommenden Legislaturperiode das Amt des Ostbeauftragten abzuschaffen.