Futaba - Für Tatsuhiro Yamane dürfte es einer der schönsten Jahresanfänge sein, die er je erlebt hat. Nach Jahren des Dekontaminierens, Konferierens und Überzeugens hat der Lokalpolitiker sein Ziel vor Augen. Endlich wird der 37-Jährige in seine Wahlheimat ziehen können, in der er schon so oft gewesen ist, aber nie wohnen durfte, mit deren Menschen er schon so viele Unterhaltungen geführt hat, auch wenn die meisten davon in einem anderen Ort stattfinden mussten. „Futaba wird wieder bewohnbar!“, heißt es seit Anfang des Monats offiziell.