Fünf Fraktionen fordern stärkeren Kampf gegen Hass

Potsdam -Fünf Fraktionen haben im Landtag vor Abschottung gewarnt und einen stärkeren Kampf gegen Rechtsextremismus geworben. „Wirtschaftlicher Erfolg ist ohne Offenheit auf Dauer in Brandenburg nicht denkbar“, sagte SPD-Fraktionschef Daniel Keller am Mittwoch bei einer Aktuellen Stunde in Potsdam.

Das 25 Jahre alte Netzwerk „Tolerantes Brandenburg“ nannte er ein „politisches Glaubensbekenntnis“. Ohne die AfD zu nennen, sagte er, eine Partei im Landtag bekämpfe diese Solidarität. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Jan Redmann warf der AfD vor, politischer Arm von Rechtsextremisten, sogenannten Reichsbürgern und der Identitären Bewegung zu sein.

In einem Entschließungsantrag erklärten SPD, CDU, Grüne und die zwei Oppositionsfraktionen Linke und Freie Wähler, dass sich der Landtag Verfassungsfeinden entgegenstelle. „Rechtsextremismus, Antisemitismus, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Gewalt haben keinen Platz in unserer Gesellschaft.“

AfD-Fraktionschef Hans-Christoph Berndt attackierte die größte Regierungspartei SPD. „Von der AfD geht keine Gefahr für die Demokratie aus - im Gegenteil“, sagte Berndt. Er sehe die Gefahr bei der SPD: „Nach mehr als 30 Jahren Regierung hat ihre Partei (...) die Allüren eines Paten angenommen.“ Berndt forderte die Abschaffung des Netzwerks „Tolerantes Brandenburg“ und nannte es „Filz“.

Die AfD verlangte in einem Entschließungsantrag, dass die Landesregierung alle Aktivitäten des Netzwerks „Tolerantes Brandenburg“ zum Ende der Wahlperiode einstellt und einen Aktionsplan zum Schutz der Demokratie vorlegt, der vor allem auch Linksextremismus und Islamismus umfasst.