Für den Strukturwandel: Steinbach würdigt „Junge Lausitz“

ARCHIV - Jörg Steinbach (SPD). Soeren Stache/dpa/Archivbild

Potsdam/Cottbus -Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hat das Netzwerk „Junge Lausitz“ für sein Engagement gewürdigt. Die Initiative, in der junge Lausitzerinnen und Lausitzer unterschiedlicher politischer Couleur mitwirkten, habe Anerkennung und Unterstützung verdient, sagte Steinbach nach einem Gespräch mit den Akteuren am Montag der Deutschen Presse-Agentur. „Ich finde es toll, wenn junge Menschen ihre Zukunft in die Hand nehmen.“ Der Minister hatte das Netzwerk zu einem Austausch eingeladen.