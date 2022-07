Oberleutnant Oliver Kersch beugt sich über die Rampe eines gottverlassenen Güterbahnhofs in der südlitauischen Großstadt Kaunas. Alles sei nur eine Frage von Zentimetern, meint Kersch. Zwei Schienenstränge halten vor der Rampe. Die Streben des einen Strangs sind verrostet und mit Gras überwuchert. Der andere Strang wirkt wie blank gewienert. Es handele sich um einen frisch verlegten europäischen „Normalstrang“, sagt Kersch. Er sei um einige Zentimeter enger als der alte aus sowjetischer Zeit. Züge können auf den neuen Schienen ohne Schwierigkeiten aus dem Westen nach Litauen rollen.

Der Oberleutnant der Bundeswehr schaut konzentriert auf den neuen Schienenstrang. Hier soll der Güterzug mit neuem Gerät der Panzerbrigade 21 aus dem nordrhein-westfälischen Augustdorf halten. Die Panzer sollen dann über die Rampe auf das staubige Gelände rollen. Sie nehmen einen kurzen Weg über eine Sandpiste zu einer weiteren Rampe. Dort wird ein Güterzug auf sie warten. Er soll das schwere Gerät dann direkt zu einem Entladebahnhof an der Basis der Nato auf dem Militärstützpunkt Rukla transportieren.

Bevor die Litauer die neuen Schienen verlegt haben, mussten die Güterzüge mit Material aus dem Westen gleich hinter der polnisch-litauischen Grenze halten. Litauens Schienenbauer fräsen die europäischen Stränge jetzt immer näher an den Nato-Stützpunkt heran. Die Panzer sollen so viel schneller an ihr Ziel gelangen.

Kersch hat zu tun in diesen Tagen. Die elfte Rotation der in Litauen stationierten Bundeswehrsoldaten packt ihre Sachen. Sie übergibt die Aufgaben im August an die zwölfte Rotation. Ausgeruhte Soldaten ersetzen die seit Februar in ständiger Einsatzbereitschaft operierenden Kameraden. Sie bringen auch neues Kampfgerät mit. Das alte ruckelt auf litauischen und polnischen Schienen zurück nach Deutschland.

Einsatz in Litauen – und der Zug mit den neuen Panzern kommt nicht

Etwas stimmt nicht. Kersch erhält einen Anruf auf seinem Diensthandy. „Schlechte Nachrichten, der Zug hängt fest“, sagt er. Ein Dutzend Kraftfahrer der Bundeswehr erhalten die Anweisung, erst einmal zu warten.

Nieselregen nässt bald die Uniformen. Stunde um Stunde vergeht. Vom Güterzug mit den neuen Panzern fehlt jede Spur. Kersch gibt am Abend auf. Für den Transport seien die nationalen Bahnunternehmen verantwortlich, meint er. Von denen bekomme er keine klaren Ansagen. Kersch gibt schließlich den Befehl zum Abmarsch.

Sein fein getakteter Plan ist an diesem Tag Makulatur geworden. Der Materialtransport der Nato an der Kontaktlinie zum russischen Gegner im Baltikum ist trotz vieler neu verlegter Schienen in Litauen immer noch pünktlich wie die Deutsche Bahn. Manchmal zumindest.

Bundeswehr/Lisa Engler Oberstleutnant Daniel Andrä, seit Februar Kommandeur der Enhanced Forward Presence Battlegroup Litauen.

Das Herz der sogenannten Enhanced Forward Presence Battle Group (eFP) der Nato liegt in einem eingezäunten Containerwürfel auf dem litauischen Militärstützpunkt Rukla. Die Computer in den Containern müssten besonders vor Cyberattacken des Gegners geschützt werden, erklärt ein Presseoffizier der Bundeswehr. Alles in der geschützten Zone scheint besonders geheim zu sein.

Auch außerhalb der Zone gibt man sich auf dem Nato-Stützpunkt bedeckt. Fotografieren ist verboten. Die in Rukla stationierten Soldaten dürfen ihre echten Namen nicht nennen. Auch der an der Rampe in Kaunas von der Bahn im Stich gelassene Oberleutnant heißt nicht Kersch. Der Presseoffizier begründet die Verschwiegenheit mit seltsamen Vorkommnissen. Familienangehörige der in Litauen stationierten Bundeswehrsoldaten seien in Deutschland ausgespäht worden.

Oberstleutnant Daniel Andrä heißt auch in Wirklichkeit so. Der Kommandeur der Bundeswehr in Rukla empfängt in seinem Containerbüro. Er nimmt vor einer blauen Flagge mit dem Nato-Emblem Platz. Andrä scheint den Kaffee in seinem Becher gut gebrauchen zu können angesichts der Herausforderungen für die elfte Rotation nach der mit dem russischen Angriff auf die Ukraine eingeläuteten „Zeitenwende“.

Ein halbes Jahr lang sei der als Reaktion auf die russische Annexion der Krim vor acht Jahren 2017 in Litauen stationierte Nato-Kampfverband mit Kontingenten aus Deutschland, den Niederlanden, Luxemburg, Tschechien und Norwegen unter der Führung der Bundeswehr „hellwach und gut vorbereitet“ gewesen. Mehr als 1000 der circa 1600 Soldatinnen und Soldaten gehören zur Bundeswehr. Nach einem halben Jahr sei es jetzt Zeit, den Stab an die Nachfolger weiterzugeben, erklärt der Oberstleutnant.

Oberstleutnant: „Die Litauer sagten häufig: Wir sind jetzt im Krieg“

Andrä erinnert sich an den 24. Februar, den Tag, an dem Russland die Ukraine überfiel, und die anschließenden Reaktionen der litauischen Soldaten. „Die Litauer sagten häufig: Wir sind jetzt im Krieg“, meint Andrä.

Mehr als 350 zusätzliche Soldaten der Bundeswehr trafen vor und nach dem russischen Angriff in Litauen ein. Doch das ist erst der Anfang. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kündigte im Juni bei einem Besuch in Litauen an, die Bundeswehrpräsenz deutlich aufzustocken. Der Kanzler versprach den Litauern eine „robuste Kampfbrigade“. Eine Brigade umfasst in der Regel 3000 bis 5000 Soldaten. Die Nato will im Baltikum Zähne zeigen.

Litauen hat zwei ungemütliche Nachbarn. Es teilt im Süden eine 679 Kilometer lange Grenze mit Belarus. Die russische Exklave Kaliningrad liegt im Nordwesten. Sie hieß bis 1946 Königsberg. Die Sowjets eroberten die ostpreußische Stadt im Zweiten Weltkrieg.

Nur ein 65 Kilometer langer Korridor verbindet Litauen und damit das gesamte Baltikum mit Polen und der von der Nato kontrollierten Landmasse Europas. Das Gebiet hat im Nato-Jargon einen nicht zufällig historisch anmutenden Namen. Wie einst im Kalten Krieg von der „Fulda-Lücke““ wird jetzt von der „Suwalki-Lücke“ gesprochen.

dpa/Michael Kappeler Besuch in Litauen im Juni: Bundeskanzler Olaf Scholz im Camp Adrian Rohn, in dem mehr als 1000 Bundeswehr-Soldaten stationiert sind. Hinter Scholz Oberstleutnant Daniel Andrä (l.) und Gitanas Nauseda, Präsident von Litauen.

Die Stadt gleichen Namens liegt auf der polnischen Seite des Korridors. So, wie die Militärplaner der Nato in den 1980ern mit einem Angriff aus dem Osten in Richtung Fulda rechneten, gehen sie heute davon aus, dass Russland und Belarus die Suwalki-Lücke besetzen, um das Baltikum im Handstreich von Nachschub auf dem Landweg anzuschneiden. Die Russen könnten von Kaliningrad im Norden vorstoßen und die Belarussen nach rund 30 Kilometer in der Mitte des Korridors treffen. Die Bundeswehr in Rukla wäre dann mit Millionen Litauern, Letten und Esten eingeschlossen.

Litauische Militärstrategen: Kaliningrad ist der sicherheitspolitische Albtraum

Litauische Militärstrategen bezeichnen Kaliningrad schon seit Jahren als ihren persönlichen sicherheitspolitischen Albtraum. Die Regierungen in Vilnius befolgten mit Argwohn die Regeln des in den 90er-Jahren mit der EU vereinbarten Warentransports über litauische Schienen nach Kaliningrad. Sie mutmaßten, dass die Russen die Aufrüstung der Exklave über Litauens Territorium abwickeln.

Am 18. Juni 2022 war damit Schluss. Vilnius berief sich auf die EU-Sanktionen gegen Russland und stoppte den Transport bestimmter Waren in die Exklave. Russland schäumte vor Wut, aber Litauen verschärfte am 10. Juli den Transport-Stopp um weitere Güter. Drei Tage später war wieder alles anders. Die EU stellte klar, dass der zivile Warentransport von Russland nach Russland nicht die Sanktionen verletze. Litauens Regierung murrte, erklärte aber, dass sie sich an die EU-Vorgaben halten werde.

Oberstleutnant Andrä kommentiert die Volten der litauischen und europäischen Sanktionspolitik gegenüber Kaliningrad mit keinem Wort. Er erklärt, dass die zwölfte Rotation wie auch die Vorgänger vor allem zu einer glaubwürdigen Abschreckung beitragen werden. Auf die neuen Kameraden kämen eine ununterbrochene Einsatzbereitschaft und intensive Übungen zu. Die litauische Bevölkerung soll

die Anwesenheit der Nato in ihrem Land durchaus mitbekommen. Panzer können in angespannten Zeiten wie Beruhigungspillen wirken.

Litauen, Kaliningrad und die Frage der Eisenbahn-Schienen

Die Sicherheitsexpertin Dovile Jakniunaite, die an der Universität von Vilnius lehrt, macht sich in der litauischen Hauptstadt Gedanken darüber, wie es weitergehen könnte im Streit um die russische Exklave im Nacken ihres Landes. Wieder könnte es um Schienen gehen. Stimmen wurden laut, die Eisenbahnverbindung zwischen Russland und Kaliningrad mit engeren europäischen Schienen auszustatten. Züge aus Russland könnten sie dann nicht mehr benutzen. Ministerpräsidentin Ingrida Simonyte sah sich genötigt, in einer Stellungnahme „Hitzköpfe“ zurechtzuweisen – bei allem Verständnis für die Gefühle der Litauer.

Cedric Rehman Sicherheitsexpertin Dovile Jakniunaite in der litauischen Hauptstadt Vilnius

Jakniunaite kann sich vorstellen, dass die litauischen Grenzer künftig still und heimlich, aber spürbar ihre Kontrollen der russischen Güterzüge in die Länge ziehen werden. Auch die neuen EU-Regeln erlauben es den Litauern zu prüfen, ob der Warentransport im Rahmen der vergangenen drei Jahre bleibt und bei ungewöhnlichen Liefermengen einzugreifen.

Nicht nur die Opposition, sondern auch weite Teile der Öffentlichkeit bewerteten die Brüsseler Klarstellung und die Zustimmung der Regierung in Vilnius als Nachgeben gegenüber Russland, meint Jakniunaite. Sie sieht in dem Vorgehen der Regierung dennoch einen taktisch klugen Schritt. „Wir können in den westlichen Bündnissen nicht als Drama-Queen auftreten“, sagt sie.

Litauische Sicherheitsexpertin: Die Nato-Präsenz hält Russland in Schach

Eines steht für die Expertin fest: Allein die Nato-Präsenz halte Russland in Schach. Es gehe dabei nicht so sehr um die Anzahl der Truppen im Land, sondern darum, dass die Nato überhaupt da sei. Anders ausgedrückt fühlt sich Litauen sicher, solange ein russischer Angriff nur um den Preis eines Dritten Weltkrieg möglich ist.

Liudivikas Jakavicius hat sich im Hotel Kempinski unweit der Kathedrale von Vilinius zum Tee Petits Fours bestellt. Solchen Luxus wolle er sich bald sparen, um wieder fitter zu werden, meint der 39-Jährige. Der in Mexiko geborene Litauer mit argentinischen Wurzeln ist freiwilliger Reservist bei den litauischen Streitkräften und pausiert mit seinem Training gerade aus gesundheitlichen Gründen. Der Ernstfall könne morgen kommen, in fünf Jahren oder nie, niemand wisse es. Er werde aber auch zur Not untrainiert in den Kampf ziehen, sagt er. „Die Litauer sind nicht in Panik, aber besorgt. Jeder schaut ständig Nachrichten“, meint Jakavicius.

Wohin könnten die Litauer im Kriegsfall fliehen? Der Reservist bleibt einen Moment die Antwort schuldig. Und erläutert dann: Der Landweg nach Polen wäre wohl als Erstes verschlossen. Die russische Marine könnte von Kaliningrad aus die Küste blockieren. „Dann säßen wir in der Falle.“

Jakavicius meldete sich freiwillig zur Reserve, weil er die Bedrohung durch Russland schon vor Jahren ernst nahm. „Die Russen hassen uns mehr als die Ukrainer. Wir waren die Ersten, die uns gegen die Sowjetunion aufgelehnt haben“, sagt Jakavicius. Der Reservist ist überzeugt davon, dass die Litauer mit allen Mitteln gegen eine Invasion kämpfen würden. „Ich kenne niemanden, der daran denkt, auszuwandern wegen der Drohungen gegen uns. Wir haben uns zu viel aufgebaut in den letzten 30 Jahren.“

Litauer diskutieren mit russischen Lkw-Fahrern am Bahnhof von Kybartai

Güterzüge mit kyrillischer Aufschrift stauen sich am Bahnhof von Kybartai. Ein Vogelschwarm fliegt über sie hinweg in Richtung Russland. Hinter dem Bahnhof liegt die Grenze nach Kaliningrad. Die pensionierte Englischlehrerin Vidute Miklusine strahlt am Bahnsteig mit der Sommersonne um die Wette. Nein, sie habe überhaupt keine Angst vor Russland, sagt sie. „Niemand hat das hier. Wir fühlen uns sicher“, sagt die Rentnerin.

Der Landwirt Robertas Mickevicius wartet hinter dem Bahnhof in seinem BMW. Miklusine und Mickevicius gehören zu einer lokalen Gruppe, die zum 9. Mai Poster mit Fotos von russischen Gräueltaten direkt an Zollabfertigung für russische Lkw-Transporte aufgehängt haben. Der 9. Mai ist der in Russland groß gefeierte Tag des Sieges über Hitlerdeutschland. „Wir wollten nicht, dass die Russen hier an diesem Tag in Kybartai feiern. Sie sollten lieber sehen, was wirklich in der Ukraine passiert“, sagt Miklusine.

Die beiden Litauer sind gar nicht froh über die von Brüssel gelockerten Vorschriften für den Warentransport. „Viele in Europa weichen zurück, statt einen Schritt nach vorne zu gehen“, erklärt der Landwirt.

Die Furchtlosen von Kybartai steuern den Parkplatz an. Einige wenige Lastwagen stehen einsam mit ihrem Hinterteil zu den Bildern aus Butscha und Mariupol. Vidute Miklusine ist kaum zu bremsen. „Fragen wir doch mal die Russen, was sie von unseren Fotos halten“, sagt sie. In den vergangenen Monaten habe es Beschimpfungen gegeben, vor allem aber Achselzucken, schildert Miklusine. Sie klopft an ein Lastwagenfenster, das tatsächlich heruntergekurbelt wird.

Russische Trucker: „Wir sind doch Nachbarn“

Der russische Fahrer beruft sich auf die Meinungsfreiheit. Jeder solle sagen dürfen, was er über die Ukraine denkt. Er glaube, die Ukrainer bombardierten sich selbst, um es den Russen in die Schuhe zu schieben. Vidute Miklusine schüttelt entschieden den Kopf. Sie behält dabei ihr Lächeln. Der Truckfahrer verabschiedet sich mit der Bemerkung, dass er früher gerne nach Litauen gefahren sei, um Süßigkeiten zu kaufen. „Wir sind doch Nachbarn“, sagt er.

Auch Miklusine und ihr Mitstreiter scheinen die Hoffnung auf ein Miteinander noch nicht völlig begraben zu haben. „Wenn vielleicht einer von zehn zum Nachdenken kommt, ändert sich vielleicht etwas“, meint der Landwirt aus Kybartai. Was wäre, wenn eine Zauberhand das Baltikum von seinem Nachbarn im Osten lösen und erst vielleicht neben Spanien wieder loslassen würde? „Das würde leider nichts bringen. Solange sie glauben, wir müssten uns ihnen unterordnen, könnten sie uns mit der modernen Technologie überall treffen. Russland muss sich ändern“, sagt er.