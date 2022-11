Grüne Diskussion: Kritik an Katar - aber die Fifa ist ein hoffnungsloser Fall

Der Deutsche Fußball-Bund will sich bei der WM in Katar nicht den Mund verbieten lassen, versprach ein Funktionär am Dienstag im Bundestag. Es weckte Zweifel.

Für die Menschenrechte in Katar gibt es offenbar größere Hoffnung als für einen internationalen Fußballverband Fifa ohne Korruption. So könnte man das Ergebnis eines Fachgesprächs zur Fußball-WM in Katar zusammenfassen, zu dem die Grünen am Dienstagabend in den Bundestag eingeladen hatten. Es ging um die Weltmeisterschaft, die in knapp zwei Wochen im Wüstenstaat angepfiffen wird.

Die Fifa hätte gern, dass es ab jetzt erst mal nur um Fußball geht. Der Fifa-Präsident Gianni Infantino hatte dies kürzlich in einem Brief an die am Turnier beteiligten Fußballverbände geschrieben. Der DFB hatte mit neun anderen europäischen Verbänden geantwortet, dass man sich den Mund nicht verbieten lassen wolle. Das bekräftigte DFB-Mediendirektor Steffen Simon am Dienstagabend noch einmal. „Wir haben uns inhaltlich sehr bewusst auf das Turnier vorbereitet“, sagte er.

Die geplante Entschädigungsfonds für verletzte oder verstorbene Wanderarbeiter, den Katar jüngst abgelehnt habe, entspreche den Richtlinien der Fifa und müsse daher umgesetzt werden, so Simon. Dafür sieht es allerdings schlecht aus. Der mit 440 Millionen Dollar geplante Fonds war vom katarischen Arbeitsminister Ali bin Samich Al Marri ziemlich unverblümt als reiner Werbe-Gag bezeichnet worden.

Bis jetzt ist noch nicht mal sicher, ob die Spieler oder die Mannschaftskapitätn die sogenannte „One Love“-Armbinde tragen werden, mit der gegen Diskriminierung und für sexuelle Vielfalt demonstriert werden soll. „Wir sind in Gesprächen dazu“, sagte Simon ausweichend. Die Tatsache, dass der katarische WM-Botschafter Khalid Salman Homosexualität vor einigen Tagen als „geistigen Schaden“ bezeichnet hat, dürfte dem Anliegen nicht geholfen haben.

Dennoch zeigte sich Simon optimistisch. Der Fußball sei viel politischer geworden, erklärte er. So eine Turniervergabe wie die an Katar werde in Zukunft nicht mehr möglich sein. Er verwies aber auch darauf, dass der DFB nur eine Stimme in der Fifa habe.

Deutlich kritischer äußerte sich die Sprecherin der Fan-Organisation „Unsere Kurve“, Helen Breit. „Ich kenne keinen Kriterienkatalog für Vergaben von Turnieren“, sagte sie. „Wir haben den DFB dazu angeschrieben, aber keine Antwort bekommen.“ Der DFB verstehe sich immer noch als unpolitisch, in dem er zum Beispiel politische Symbole verbiete. „Aber gerade das Unpolitische ist ein ein Nährboden für schreckliche Dinge.“ In die Fifa setzet selbst keinerlei Hoffnung mehr, angesichts des Ausmaßes an Korruption, Egoismus und Durchkommerzialisierung. „Nur weil man nur eine Stimme hat, muss man als DFB nicht leise sein“, sagte sie.

Der grüne Bundestagsabgeordnete Philip Krämer verwies darauf, dass für Europameisterschaft 2024 der Sponsor Gazprom gegen die chinesische Finanzfirma Alipay ausgetauscht wurde, was ebenfalls nicht unproblematisch sei.

Bei der politischen Bewertung der Situation in Katar gingen die Meinungen noch weiter auseinander. Der Gewerkschafter Dietmar Schäfers, Vizepräsident der Bau- und Holzarbeiter Internationale (BHI) war seit 2013 immer wieder im Land. Auf den WM-Baustellen habe viele Verbesserungen gegeben, sagte er. „Zum Schluss entsprach der Standard auf den Baustellen durchaus denen in Deutschland und anderen europäischen Ländern.“ Der internationale Druck habe da viel bewirkt.

Menschenrechtsbeauftragte Amtsberger sagte ihre Reise nach Katar ab

Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Luise Amtsberg, sagte, man dürfe nicht damit beginnen, die positiven Entwicklungen, die es in Katar durchaus gab, zu nutzen, um Fehlentwicklungen schönzureden. „Wir reden hier von zwei Prozent der Arbeitsimmigranten“, sagte sie in Bezug auf die WM-Bauarbeiter. Es sei bemerkenswert, dass ehemalige deutsche Außenminister die Kritik der deutschen Politik an Katar als westliche Arroganz kritisieren. „Schließlich hat Katar diese Ehrlichkeit auch verdient.“ Ihr Fazit sei, dass es positive Entwicklungen, gebe, die aber nicht weitreichten. Daher habe sie ihre Reise in das Land auch abgesagt. Dass bedeute aber nicht, dass man nicht im Gespräch bleibe. „Es war jetzt nur nicht der richtige Moment dafür“.

Sie habe festgestellt, dass in Katar derzeit alle hochnervös seien. Ihr Eindruck sei, dass man dort damit gerechnet habe, dass die politische Kritik zum Turnier hin verstummen werde. „Wir müssen uns fragen, was machen sie, wenn es politische Aktionen gibt?“, so Amtsberg. „Wie reagieren wir dann?“ Die WM scheint nicht nur auf dem Fußballplatz spannend zu werden.