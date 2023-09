200 Veranstaltungen in über 60 Städten – Indien hat seinen G20-Vorsitz vom ersten Tag an mit Leben und Ehrgeiz gefüllt. Die 1999 gegründete Gruppe der bedeutendsten Industrie- und Schwellenländer ist eine prestigeträchtige Plattform. Ihre 19 Mitgliedsstaaten (plus die Europäische Union) repräsentieren 60 Prozent der Weltbevölkerung, 75 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung und 80 Prozent des Welthandels und der weltweiten Rüstungsausgaben. Ein veritabler Klub der großen Tiere.