G7 koordinieren Ermittlungen zu Kriegsverbrechen in Ukraine Ermittlungen zu in der Ukraine begangenen Kriegsverbrechen wollen die westlichen Demokratien untereinander gut koordinieren. In Berlin kommen dafür die Vertr...

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP, vorn) spricht bei einem Besuch in der Ukraine mit Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko vor einem im Oktober 2022 durch einen Drohnenangriff zerstörten Haus. Anne-Beatrice Clasmann/dpa

Berlin -Die Ermittlungen zu in der Ukraine verübten Kriegsverbrechen sollen besser koordiniert werden. Um das zu erreichen, sind die Justizminister der G7-Staaten an diesem Dienstag in Berlin zusammengekommen.