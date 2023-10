Der Gashahn bleibt zu: Laut Medienberichten hat der russische Präsident Wladimir Putin zwar angeboten, Deutschland durch die verbliebene intakte Leitung der Pipeline Nord Stream 2 mit Erdgas zu versorgen. Die Bundesregierung will davon jedoch nichts wissen.



Das geht aus der Antwort auf eine Anfrage der Linke-Abgeordneten Sahra Wagenknecht an die Bundesregierung hervor, die der Berliner Zeitung exklusiv vorliegt. Wagenknecht fragte die Regierung auch, warum sie die Lieferung durch Nord Stream 2 ablehne, obwohl die russischen LNG-Importe in die EU insgesamt gestiegen seien, andere EU-Länder weiter Erdgas aus Russland importierten und Deutschland selbst über Drittstaaten ebenfalls an russisches Gas gelange.

Stellvertretend für die Bundesregierung beantwortete das Wirtschaftsministerium von Robert Habeck (Grünen) die Anfrage von Wagenknecht. Die Antwort des Ministeriums fiel jedoch knapp aus: „Da die Nord-Stream-2-Pipeline die für ihren Betrieb notwendige Zertifizierung nicht erhalten hat, wird sie auch weiterhin nicht in Betrieb gehen können.“

Bundesregierung: Gas-Versorgung ist sicher

Das Wirtschaftsministerium verwies außerdem darauf, dass Russland „bereits vor der Zerstörung der Nord-Stream-1-Pipeline“ diese gedrosselt und die bestehenden „Alternativen wie das ukrainische Gastransitsystem und die Jamal-Pipeline über Polen nicht für den Gastransport nach Deutschland bzw. Europa“ genutzt habe. Ferner heißt es, die Regierung unternehme „alle notwendigen Schritte, um die Versorgung der Verbraucher auch ohne russisches Pipeline-Gas langfristig sicherzustellen“.



Sahra Wagenknecht stellt das nicht zufrieden: „Deutschland bezieht über Belgien LNG-Gas aus Russland und russisches Öl aus Indien, preiswerte Pipeline-Energie direkt aus Russland ist dagegen tabu. Diese teure Doppelmoral der Ampel bezahlen Bürger und Unternehmen tagtäglich mit ihren Rechnungen. Die Antwort des Habeck-Ministeriums auf meine Anfrage ist inakzeptabel.“

Wegen hoher Energiepreis drohe Deutschland eine Deindustrialisierung, sagt Wagenknecht der Berliner Zeitung. Es braucht wieder „billige Energie“, doch kurzfristig gebe es diese nicht ohne Russland. „Ganz abgesehen von der Frage, warum der Hamas-Finanzier Katar oder der Aggressor Aserbaidschan sympathischere Lieferanten sein sollten. Lassen wir die klimaschädlichen Umwege weg und verhandeln wir über die Wiederaufnahme direkter Lieferungen.“



Der energiepolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Michael Kruse, widerspricht dem vehement. „Putin hat den Gashahn zu einem Zeitpunkt zugedreht, als Nord Stream 1 problemlos Gas liefern konnte. Er war es, der die europäischen Gas- und Strompreise hat explodieren lassen“, sagt Kruse der Berliner Zeitung. „Mit einem solchen Despoten kann Deutschland keine Ressourcenlieferung vereinbaren, denn verlässlich ist nur, dass er Deutschland und Europa maximal schaden möchte.“

Bei den durch die Ostsee verlaufenden Gas-Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 wurden am 26. September 2022 drei der vier Pipeline-Stränge durch Explosionen zerstört. Der letzte verbliebende Pipeline-Strang, der noch intakt ist, gehört zur noch nicht in Betrieb genommenen Pipeline Nord Stream 2. Wer für die Sprengung der Pipeline verantwortlich ist, ist noch nicht abschließend geklärt.