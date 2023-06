Amira Mohamed Ali: Gegen die AfD hilft nur Politik, die die Menschen ernst nimmt

Nach der Wahl in Sonneberg ist guter Rat teuer. Warum wählen über 52 Prozent der Wählerinnen und Wähler den Kandidaten einer in großen Teilen rechtsextremen Partei? Vonseiten der Regierungsparteien kommt das übliche: Wählerbeschimpfungen und Moralappelle.

Aber genau das hat schon die letzten Jahre nicht geholfen. Die Reaktionen sind hilflos. Der Wahlsonntag in Sonneberg sei ein „schwarzer Tag für die Demokratie“, jetzt müssten „alle demokratischen Kräfte zusammen die Demokratie verteidigen“ und auch ein „Wehret den Anfängen“ darf natürlich nicht fehlen.

Selbstverständlich bereiten auch mir diese Wahl und die aktuellen Umfragewerte der AfD große Sorgen. Zeigefinger-Politik und Wähler-Erziehungsversuche führen aber nicht dazu, dass weniger Menschen ihr Kreuz ganz rechts machen. Es braucht vielmehr einen politischen Kurswechsel, der endlich die Belange der Mehrheit der Menschen zum Ausgangspunkt des Handelns macht.

Die aktuellen Regierungsparteien fallen vor allem mit öffentlichem Streit auf und haben ihre Glaubwürdigkeit längst verspielt. Die Chronologie des Ampel-Versagens ist lang: Erst der Versuch, unter Außerachtlassung der Grundrechte eine allgemeine Corona-Impfpflicht durchzusetzen; dann Habecks Vorschlag, mit einer Gas-Umlage den Bürgern noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen und Energiekonzernen zufließen zu lassen, die zum Teil bereits Milliarden Übergewinne eingeheimst hatten; jetzt das vermurkste Heizungsgesetz, das kommende Woche durch den Bundestag gepeitscht werden soll, koste es, was es wolle.

Während mehr als die halbe Welt auf eine diplomatische Lösung und einen Kompromiss im Ukrainekrieg setzt, befeuert Deutschland den Konflikt durch immer weitere Waffenlieferungen, die Gefahr einer Ausweitung des Konflikts wird dabei in Kauf genommen – von Friedensverhandlungen wollen weder Kanzler noch Außenministerin etwas wissen.

Sorge um wirtschaftliche Zukunft ist berechtigt

Die deutsche Wirtschaft befindet sich in der größten Krise seit Bestehen der Bundesrepublik und das ist zum Großteil durch die Politik der Bundesregierung verschuldet. Als Antwort auf den russischen Angriffskrieg beschloss die Ampel zusammen mit der EU ein Sanktionspaket nach dem anderen – um „die russische Wirtschaft in die Knie zu zwingen“! Heute müssen wir feststellen: Russlands Wirtschaft steht nicht vor einem Kollaps.

Zu glauben, die deutsche Regierung könne zusammen mit den USA und anderen europäischen Verbündeten Russland ökonomisch in die Knie zwingen, zeugt weder von wirtschaftlicher noch von geopolitischer Kompetenz.

Russland hat sich neue Absatzmärkte gesucht, langfristige Verträge mit China, Indien und dem Iran geschlossen, ebenso mit vielen Staaten Afrikas und Südamerikas. Auf beiden Kontinenten beteiligt sich kein einziges Land an den Sanktionen, der Großteil Asiens macht ebenso wenig mit, egal wie lautstark Joe Biden, Olaf Scholz und Ursula von der Leyen sie noch dazu auffordern mögen.

Umso härter trifft die Sanktionspolitik aber die eigene Wirtschaft und die Bürger. Die Energiepreise sind in Deutschland nach wie vor um ein Vielfaches höher als in China oder den USA. Dort investieren die Regierungen riesige Summen in ihre Zukunft, während es hierzulande praktisch keine aktive Industriepolitik gibt, u.a. weil die Regierungsparteien lieber an der sinnlosen Schuldenbremse festhalten. Die Folge: Unternehmen wandern ab.

Der am Aktienmarkt wertvollste Konzern, Linde, hat den Dax im Januar verlassen. BASF hat Stellenstreichungen angekündigt und legt eine Ammoniak-Anlage in Ludwigshafen still. Audi plant, E-Autos verstärkt in den USA herzustellen, Viessmann wird endgültig verkauft – nur einige Beispiele einer unübersehbar beginnenden Deindustrialisierung Deutschlands. Und wenn es nach Baerbock, Lindner und Co. geht, wird dieser destruktive Kurs fortgesetzt. Denn die Minister haben auch China den Kampf angesagt, unserem aktuellen Handelspartner Nr. 1. Der Wirtschaftskrieg mit Russland ist schon sehr kostenintensiv, ein weiterer Wirtschaftskrieg mit China wäre wahrscheinlich das Ende Deutschlands als Industrienation.

Kritik am Regierungskurs scheint nicht erwünscht

So planlos und teuer die Politik der Bundesregierung ist, so aggressiv reagieren sie und einige Akteure in den Medien auch auf Kritik. Wer das Heizungsgesetz infrage stellt, gilt schnell als Klimaleugner, dem die Zukunft des Planeten und unserer Kinder egal sei. Wer mehr Diplomatie im Ukrainekrieg fordert und Waffenlieferungen kritisiert, dem wird „Putinnähe“ und fehlendes Mitgefühl für das Leid der Menschen in der Ukraine unterstellt, dabei ist das Gegenteil der Fall.

Bei den Themen Migration oder gendergerechte Sprache ist es ähnlich: Schnell gerät man in den Verdacht der „AfD-Nähe“, wenn man den sehr engen Meinungskorridor verlässt. Das ist hochgefährlich für unsere Demokratie und bedient die von der AfD geschürte Erzählung, es gebe in Deutschland keine Meinungsfreiheit mehr.

Schwarz-und-Weiß-Diskussionen in Politik und Teilen der Medien sind Standard geworden. Entscheidende gesellschaftliche Probleme, wie die Wohnungsnot, das kranke Gesundheitssystem, die wachsende Altersarmut oder der Lehrermangel, kommen im moralisch aufgeladenen öffentlichen Diskurs um Gut und Böse praktisch nicht mehr vor. All das hilft am Ende politischen Kräften, die die Demokratie gefährden.