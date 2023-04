Gauland sieht AfD in ostdeutschen Ländern als Volkspartei Der AfD-Ehrenvorsitzende Alexander Gauland hält die AfD in Brandenburg nach eigenen Worten inzwischen für eine Volkspartei. „Die Partei hat programmatische E... dpa

ARCHIV - Alexander Gauland (AfD), Ehrenvorsitzender der Partei Alternative für Deutschland (AfD). Hannes P. Albert/dpa

Potsdam -Der AfD-Ehrenvorsitzende Alexander Gauland hält die AfD in Brandenburg nach eigenen Worten inzwischen für eine Volkspartei. „Die Partei hat programmatische Entwicklungen durchlaufen“, sagte der Mitgründer und frühere Brandenburger Landes- und Fraktionschef der Deutschen Presse-Agentur. „Sie ist mittlerweile fest innerhalb der politischen Landschaft in Brandenburg verankert und kann hier, wie auch in ganz Ostdeutschland, als Volkspartei bezeichnet werden.“ Die Brandenburger AfD wurde am Freitag vor zehn Jahren gegründet. Der Verfassungsschutz Brandenburg stuft den Landesverband als rechtsextremistischen Verdachtsfall ein.