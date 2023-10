Die Reaktionen kamen schnell und waren heftig. Nachdem die Hamas am Dienstagabend Berichte über ein von israelischem Luftangriff zerstörtes Krankenhaus verbreitet hatte, übernahmen viele westliche Medien den Wortlaut des von der Hamas geleiteten Gesundheitsministeriums und bezeichneten israelische Luftschläge als ursächlich für eine Explosion mit mehreren Hundert Toten.

Al Jazeera titelte in einer Live-Sendung „Israel raid kills 500“, auch deutsche Medien übernahmen diese oder eine ähnliche Darstellung. Die Nachricht verbreitete sich vor allem in der arabischen Welt wie ein Lauffeuer: In Amman versuchten Demonstranten, die israelische Botschaft zu stürmen und auch in vielen westlichen Staaten kam es zu teils gewaltsamen Protesten. In den Straßen von Berlin brannten noch in der Nacht Barrikaden, Wasserwerfer kamen zum Einsatz. Unbekannte versuchten, in der Nacht eine Synagoge in Berlin-Mitte in Brand zu stecken.

Auch Vertreter anderer palästinensischer Stellen übernahmen die Vorwürfe der Hamas. Palästinenser-Chef Abbas sagte umgehend ein geplantes Treffen mit US-Präsident Biden ab und die PLO verkündete in einem Statement: „Wir fordern die internationale Gemeinschaft auf, sofort einzugreifen, um dieses Massaker zu beenden.“ Mustafa Barghouti, ein palästinensischer Politiker, sprach von einem „Kriegsverbrechen des Kriegsverbrechers Netanjahu“ und einem „Massaker gegen die palästinensische Bevölkerung“.

Doch neuste Hinweise lassen an der Darstellung der Hamas zweifeln. Bereits am Dienstagabend veröffentlichte die IDF (Israel Defence Force) ein erstes Statement, indem die Explosion einer fehlgeleiteten Rakete dem Islamischen Dschihad zugeschrieben wurde. Dabei beruft sich die IDF auf israelische Geheimdienstinformationen. Diese Darstellung wurde in den folgenden Stunden von weiteren veröffentlichten Beweisen gestützt. So zeigen etwa Luftaufnahmen der israelischen Luftstreitkräfte, dass entgegen der Behauptungen der Hamas das Krankenhaus weder direkt getroffen wurde noch in Trümmern liegt, sondern vielmehr ein Parkplatz vor dem Krankenhaus Ort der Explosion war.

Die Gebäude des Krankenhauses weisen nur leichte Beschädigungen auf. Dass bei dem Einschlag dennoch viele Zivilisten zu Schaden gekommen sind, gilt dennoch als wahrscheinlich – wenn auch nicht in der von der Hamas ursprünglich angegebenen Höhe. Zum Zeitpunkt der Explosion sollen sich viele Flüchtende dort aufgehalten haben. Bilder, die kurz nach dem Vorfall von dem den katarischen Staatssenders Al Jazeera verbreitet worden sind, zeigen Dutzende mit weißen Planen abgedeckte Leichen und viele Verwundete.

A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City.



IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/AvCAkQULAf — Israel Defense Forces (@IDF) October 18, 2023

Weitere Aufnahmen, die von unabhängigen Analysten verbreitet werden, zeigen die Raketen, die vom Gazastreifen aus gen Israel starten. Kurz nachdem sie sich in den palästinensischen Nachthimmel erheben, ändert eine schlagartig ihre Flugbahn und stürzt zu Boden. Auf dem Parkplatz des Krankenhauses, wie verschiedene Videos und Fotos belegen sollen. Inzwischen haben israelische Behörden ein Telefonat zwischen zwei Hamas-Angehörigen veröffentlicht, aus dessen Verlauf hervorgeht, dass die Verantwortung für die Explosion nicht bei Israel liegt.

Ein Hamas-Angehöriger soll darin bestätigt haben, dass die Rakete, die den Krankenhaus-Komplex getroffen hat, von einem nahe gelegenen Friedhof vom Islamischen Dschihad abgefeuert wurde. Er beschreibt, wie eine der auf Israel abgefeuerten Raketen auf das Krankenhaus fällt und detoniert. Sein Gesprächspartner fragt noch einmal genauer nach: „It’s from us?“ – „It looks like it!“, bestätigt der Hamas-Angehörige. Die Authentizität des Gesprächsverlaufs ließ sich noch nicht unabhängig verifizieren.

Hier sind die Aufnahmen zwischen Hamas-Terroristen, die bestätigen, dass es IHRE Rakete war, die das Krankenhaus in Gaza getroffen hat. #israel pic.twitter.com/cdT75zQgaL — Sarah Cohen-Fantl (@SarahFantl) October 18, 2023

US-Präsident Joe Biden sagte am Mittwoch, dass die Explosionen im Bereich des Krankenhauses offenbar von Palästinensern und nicht vom israelischen Militär verursacht wurde. Bei einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Tel Aviv schloss sich Biden Berichten an, wonach die Explosion auf eine fehlgeleitete Rakete militanter Palästinenser und nicht auf einen israelischen Luftangriff zurückzuführen sei. „Nach dem, was ich gesehen habe, war es das andere Team, nicht Sie“, sagte Biden.



Abschließende Klarheit über die Ereignisse von Dienstagabend wird erst in den kommenden Tagen erwartet. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte am Mittwoch, dass die Explosion in einem Krankenhaus im Gazastreifen „sehr gründlich“ untersucht werden müsse.