Gaza-Krieg: Bolivien, Kolumbien, Chile ziehen Botschafter aus Israel ab

Einige Staaten Südamerikas gehen wegen des Militäreinsatzes im Gazastreifen auf Distanz zu Israel: Bolivien brach seine diplomatischen Beziehungen völlig ab. Kolumbien und Chile teilten mit, ihre Botschafter aus Israel zurückholen zu wollen. Brasilien und Mexiko fordern einen Waffenstillstand. Der Abbruch der diplomatischen Beziehungen Boliviens zu Israel sei ein „Zeichen der Ablehnung und Verurteilung der aggressiven und unverhältnismäßigen israelischen Militäroffensive im Gazastreifen“, erklärte Vize-Außenminister Freddy Mamani am Dienstag laut Reuters. Die Präsidentensprecherin Maria Nela Prada sagte, Israel werde offiziell über die Entscheidung unterrichtet. Zudem kündigte sie an, Bolivien werde humanitäre Hilfe in den Gazastreifen entsenden. Bolivien fordert einen sofortigen Waffenstillstand.

„Die Entscheidung der Regierung Boliviens, die diplomatischen Beziehungen zu Israel abzubrechen, ist eine Kapitulation vor dem Terrorismus und dem Ajatollah-Regime im Iran“, erklärte ein Sprecher des israelischen Außenministeriums am Mittwoch. Mit diesem Schritt stelle sich die bolivianische Regierung „auf die Seite der Terrororganisation Hamas“. Die Hamas hatte die Entscheidung Boliviens laut AFP zuvor begrüßt. Zugleich forderte die Hamas arabische Länder, die ihre Beziehungen zu Israel normalisiert haben, auf, ebenfalls die Beziehungen abzubrechen. Bolivien ist das erste lateinamerikanische Land, das seine diplomatischen Beziehungen zu Israel abbricht. Bolivien hatte bereits 2009 seine diplomatischen Beziehungen zu Israel vorübergehend abgebrochen, um damit gegen israelische Angriffe im Gazastreifen zu protestieren. Später wurden sie wieder aufgenommen.

Auch die Staatsoberhäupter von Kolumbien und Chile sprachen sich am Dienstag gegen den israelischen Militäreinsatz im Gazastreifen aus. Kolumbiens Präsident Gustavo Petro erklärte im Onlinedienst X, er habe beschlossen, „unsere Botschafterin in Israel zu Konsultationen zurückzurufen. Wenn Israel das Massaker am palästinensischen Volk nicht stoppt, können wir nicht vor Ort sein.“ Auch Chile, wo die größte palästinensische Bevölkerung außerhalb der arabischen Welt lebt, erklärte am Dienstag, es werde seinen Botschafter in Israel aus Protest gegen Israels „inakzeptable Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht“ zurückrufen. Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, dessen Land den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat innehat, rief zu einer Waffenruhe auf. Der „Terroranschlag“ der Hamas gegen Israel rechtfertige nicht die Tötung von „Millionen Unschuldigen“ im Gazastreifen, erklärte er per Videobotschaft in einem Onlinedienst.

Moussa Abu Marzouk, ein prominentes Mitglied des Politbüros der Hamas, hat erklärt, dass die Terrorgruppe, die Gaza regiert, nicht für den Schutz der Zivilbevölkerung im Gazastreifen verantwortlich sei. Der Hamas-Mann sagte laut der israelischen Zeitung Yedioth Achronoth, dass das riesige Tunnelnetz unter der Enklave nur dem Schutz der Hamas-Führungsriege diene. Die Times of Israel schreibt, dass Marzouk in einem Interview mit dem arabischen Sender Russia Today TV am Freitag gefragt worden sei, warum die Hamas in dem Gebiet, über das sie seit 2007 herrscht, 500 Kilometer (310 Meilen) Tunnel gegraben, aber nie Schutzräume für Zivilisten gebaut habe. Dann hätte die Bevölkerung jetzt Schutz vor Bombenangriffen.

Der in Katar ansässige Beamte sagte laut einem vom Middle East Media Research Institute (MEMRI) übersetzten und geteilten Interviewausschnitt: „Wir haben die Tunnel gebaut, weil wir keine andere Möglichkeit haben, uns davor zu schützen, bei Luftangriffen getötet zu werden. Wir kämpfen aus den Tunneln heraus.“ Zum Verhältnis der Hamas zur Zivilbevölkerung sagte er dagegen: „75 Prozent der Bevölkerung von Gaza sind Flüchtlinge, und es liegt in der Verantwortung der Vereinten Nationen, sie zu schützen.“ Er verwies auf das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA), das im Gazastreifen, im Westjordanland und im Nahen Osten tätig ist. Die umliegenden Staaten sollen grundlegende Dienstleistungen für palästinensische Flüchtlinge aus dem Jahr 1948 und ihre Millionen Nachkommen bereitstellen, die von den Vereinten Nationen ebenfalls als Flüchtlinge betrachtet werden, obwohl sie zu ihren Lebzeiten nie vertrieben wurden.

Ob das Interview authentisch ist, lässt sich anhand der vorhandenen Quellen nicht zweifelsfrei bestätigen. Die Zeitungen Times of Israel und Yedioth Achronoth gelten jedoch trotz Militärzensur als zuverlässige israelische Medien. Auch die indische Hindustan Times zitiert die Aussagen. Indien fährt einen uneingeschränkten Pro-Israel-Kurs.



Der Stabschef der iranischen Armee sagte am Dienstag laut Times of Israel, dass 400 Kilometer Hamas-Tunnel unter dem nördlichen Teil des Gazastreifens verlaufen. Einige der Tunnel seien breit genug für die Durchfahrt von Fahrzeugen und Motorrädern.

Erstmals seit Beginn des Gaza-Kriegs am 7. Oktober können nun Hunderte Ausländer und Palästinenser mit einem zweiten Pass den ansonsten von Israel abgeriegelten Küstenstreifen Richtung Ägypten verlassen.



Auch Verletzte aus dem Gazastreifen wurden am Mittwoch zur Behandlung in den ägyptischen Ort Al-Arisch und andere grenznahe Orten transportiert. Bislang passierten den Übergang Hilfsgütern für die notleiden Bevölkerung.

Insgesamt 525 Ausländern und Palästinensern mit einer weiteren Staatsangehörigkeit sollten noch am Mittwoch ausreisen können, sagte Raed Abdel Nasser, Generalsekretär des Ägyptischen Roten Halbmonds im Nord-Sinai, der Deutschen Presse-Agentur.



Unter denjenigen, die den Gazastreifen verlassen konnten, waren laut Augenzeugen und dem Roten Halbmond Bürgerinnen und Bürger mit der Staatsangehörigkeit der USA, Kanadas, Österreichs, Finnlands, Tschechiens, Bulgariens sowie Japans, Australiens und Indonesiens. Auch Menschen aus Ägypten, Jordanien und Algerien warteten auf eine Ausreise.

Nach dpa-Informationen sollen sie nach Überquerung der Grenze zum Flughafen Kairo gebracht werden und von dort weiterreisen. Den Transport organisieren die jeweiligen Botschaften.



Frankreich und Italien bestätigten die Ausreise von fünf beziehungsweise vier ihrer Staatsangehörigen am Mittwoch.



Das von der im Gazastreifen herrschenden Hamas kontrollierte Innenministerium hatte eine Liste mit etwa 500 Namen derjenigen veröffentlicht, für die eine Ausreise vorbereitet wurde. Dort sind auch zwei Deutsche gelistet, die für die Vereinten Nationen sowie für eine Hilfsorganisation im Gazastreifen arbeiten. Wie viele Ausländer und Palästinenser mit zweitem Pass sich derzeit im Gazastreifen aufhalten und wie viele ihn verlassen wollen, ist unklar.

Auch palästinensische Verletzte wurden erstmals über die Grenze nach Ägypten zur Behandlung gebracht. Der Ägyptische Rote Halbmond bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass „ein neuer Schub verwundeter und verletzter Palästinenser“ in Krankenhäuser nahe der Grenze eingeliefert wurde.



Laut einer Mitteilung der Grenzbehörde in Gaza sollten am Mittwoch 81 Schwerverletzte die Grenze überqueren. Die Zahl ist gering mit Blick auf die mehr als 20 000 Menschen, die dem Hamas-kontrollierten Gesundheitsministerium zufolge im Krieg bisher im Gazastreifen verletzt wurden. 1,4 Millionen Menschen sind dort wegen Israels Angriffen nach UN-Angaben auf der Flucht. (mit AFP und dpa)