Was soll aus dem Gazastreifen werden, wenn Israel die Hamas besiegt hat? Wer soll dort die Macht übernehmen? Die Bodenoffensive der israelischen Armee in Gaza hat noch nicht begonnen. Laut einem Bericht des Nachrichtenportals Bloomberg sollen Vertreter der USA und Israels trotzdem bereits über mögliche Optionen für die Zeit danach sprechen.

Diskutiert werde die Einsetzung einer Interimsregierung in Gaza - mit Unterstützung der Vereinten Nationen und arabischer Staaten. Doch ob die sich auf solchen Plan einlassen würden, halten Sicherheitsexperten dem Bericht zufolge für fraglich.

Israel will die Hamas zerschlagen - aber Gaza nicht besetzen

Am 7. Oktober überfiel die islamistische Terrororganisation Hamas aus dem Gazastreifen heraus Israel und verübte schwere Massaker im Süden des Landes. Terroristen ermordeten mindestens 1400 Menschen, darunter ganze Familien. Israelische Forensiker und Rettungskräfte berichten, dass viele der Opfer vor ihrem Tod gefoltert wurden, auch Kinder. 200 Menschen wurden als Geiseln nach Gaza verschleppt. Nur zwei von ihnen, eine Mutter und ihre Tochter mit amerikanischen Pässen, wurden bisher freigelassen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Israel hat auf den Überfall mit Luftschlägen auf Ziele im Gazastreifen reagiert, bei denen nach Angaben der dortigen Behörden tausende Menschen getötet worden sind. In der arabischen und muslimischen Welt sind Proteste gegen Israel ausgebrochen. Eine Unterstützung dieser Länder für eine Initiative der USA und Israel scheint auch aus diesem Grund mehr als fraglich.

Die israelische Regierung hat mehrfach mitgeteilt, dass sie mit Militäraktionen die Hamas zerschlagen, aber den Gazastreifen nicht erneut besetzen will. 2005 hatte sich Israel komplett aus Gaza zurückgezogen und sämtliche jüdische Siedlungen geräumt.



Laut Bloomberg sind Vertreter der US-Regierung besorgt, dass Israel keine Pläne über eine Zerschlagung der Hamas hinaus für den Gazastreifen hat. Das könnte dazu beitragen, dass sich der Konflikt auf die gesamte Region ausweitet.

Der Nahostexperte und frühere CIA-Mitarbeiter William Usher sagte Bloomberg, dass er die Einsetzung einer Interimsregierung in Gaza für „extrem schwierig“ halte. Vor allem die Zustimmung arabischer Regierungen zu gewinnen, werde eine enorme Herausforderung.



Der israelische Oppositionsführer Yair Lapid hat sich am Donnerstag in einer Pressekonferenz dafür ausgesprochen, der Palästinensischen Autonomiebehörde, die im Westjordanland regiert, in der Zukunft die Kontrolle über den Gazastreifen zu übertragen. Aber auch die Umsetzbarkeit dieser Idee gilt als fraglich: Die Fatah, Partei des Palästinenserpräsidenten Mahmud Abbas, wurde 2006 abgewählt. Einige Monate später, nach schweren Kämpfen zwischen Hamas und Fatah, übernahm die islamistische Bewegung die Kontrolle über den Gazastreifen.