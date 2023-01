GdP: Schreckschusspistolen bei Kauf registrieren Die Berliner Gewerkschaft der Polizei (GdP) hofft nach den Silvester-Krawallen auf schärfere Maßnahmen gegen die in manchen Stadtteilen verbreiteten Schrecks... dpa

ARCHIV - Eine Flagge mit dem Logo der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Berlin -Die Berliner Gewerkschaft der Polizei (GdP) hofft nach den Silvester-Krawallen auf schärfere Maßnahmen gegen die in manchen Stadtteilen verbreiteten Schreckschusspistolen. So eine Pistole sei eine gefährliche Waffe, sagte der Berliner GdP-Sprecher Benjamin Jendro am Donnerstag im RBB-Inforadio. „Wenn man eine Schreckschusspistole bewusst auf den Körper anlegt, gerade auch im Kopfbereich, kann man nicht nur schwerste Verletzungen, sondern potenziell auch den Tod eines Menschen verursachen.“