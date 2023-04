Gedenken an den Volksaufstand am 17. Juni 1953 Das Gedenken an den 17. Juni 1953 in Brandenburg soll in diesem Jahr das Ausmaß des Volksaufstandes im Land aufzeigen. „Wir wollen deutlich machen, dass es n... dpa

Hennigsdorf -Das Gedenken an den 17. Juni 1953 in Brandenburg soll in diesem Jahr das Ausmaß des Volksaufstandes im Land aufzeigen. „Wir wollen deutlich machen, dass es nicht nur drei oder vier Orte waren, wo die Menschen auf die Straße gegangen sind, sondern dass es flächendeckend Proteste gab“, sagte die Aufarbeitungsbeauftragte des Landes, Maria Nooke, der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. „Es war ein Volksaufstand, bei dem es nicht mehr nur um Arbeitsnormen ging, sondern um Fragen von Demokratie und Freiheitsrechten.“