Gedenken an Holocaust-Opfer in Brandenburg Zum Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz wird auch in Brandenburg der Opfer des Holocaust gedacht. Landtagspräsidentin Liedtke fordert ... dpa

ARCHIV - Ulrike Liedtke, Präsidentin des Brandenburger Landtages. Soeren Stache/dpa/Archivbild

Oranienburg -Brandenburgs Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke hat zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus dazu aufgerufen, Stellung zu beziehen. Es gehe darum, sich aufrichtig den Fragen, der Scham, der Verdrängung, dem Unbehagen und der Überforderung zu stellen, die man empfinde, wenn man sich dem gegenüberstelle, was geschehen sei, sagte Liedtke am Freitag nach Angaben des Landtags in der Gedenkstätte Sachsenhausen in Oranienburg. „„Stellung beziehen“, daran kommen wir nicht vorbei, wenn wir eine freie menschenfreundliche Gesellschaft ohne Hass und Hetze gestalten wollen.“