Gedenken an Opfer der Kriege und Friedensappell

Potsdam -Politiker in Brandenburg haben am Volkstrauertag aller Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht und damit einen Appell für Frieden verbunden. Sozialministerin Ursula Nonnemacher (Grüne), stellvertretende Ministerpräsidentin, erinnerte an die Opfer des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Auf dem Neuen Friedhof in Potsdam legten Nonnemacher und Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) Kränze nieder.