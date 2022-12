Gedenken an Opfer des Anschlags auf Berliner Weihnachtsmarkt Beim islamistischen Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz in Berlin starben 13 Menschen, Dutzende wurden verletzt. Genau sechs Jahr... dpa

ARCHIV - Eine Schneise der Verwüstung ist auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin zu sehen, nachdem 2016 ein Attentäter mit einem Lastwagen auf den Platz gerast war. Bernd von Jutrczenka/dpa

Berlin -Zum sechsten Jahrestag des islamistischen Terroranschlags auf dem Berliner Weihnachtsmarkt ist der Opfer gedacht worden. An einem Gedenkgottesdienst in der Gedächtniskirche auf dem Breitscheidplatz nahe dem Ku'damm nahmen am Montagabend Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD), weitere Politiker, Opfer und Angehörige teil.