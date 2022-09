Auftakt für die Kohl-Stiftung: Merkel, Merz - und ein böser Brief

Angela Merkel (CDU), ehemalige Bundeskanzlerin, und Friedrich Merz, CDU-Bundesvorsitzender, unterhalten sich bei der Eröffnungsveranstaltung der Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung in der Friedrichstadtkirche am Gendarmenmarkt.

Für Friedrich Merz war der Termin am Dienstagabend der versöhnliche Ausklang eines eher miesen Arbeitstages. Den hatte er vor allem damit verbracht, seinen Ausrutscher zu korrigieren, den er sich in Sachen Flüchtlingspolitik geleistet hat. Gleich zweimal hat er sich für den Ausdruck „Sozialtourismus“ entschuldigt – die Kommentare fielen dennoch verheerend aus.

Da war der Auftritt bei der Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung in der Französischen Friedrichstadtkirche in Mitte eine kleine Wohltat. Die Stiftung wurde am Dienstagabend offiziell vorgestellt: Lauter alte Weggefährten aus der guten alten Zeit der CDU und dann noch eine ehemalige Erzfeindin, die ihn freundlich begrüßte.

Die frühere Kanzlerin Angela Merkel war schon vor Merz eingetroffen und ausführlich fotografiert worden. Als der amtierende CDU-Chef kurz vor Beginn der Veranstaltung eintraf, stand sie noch mal von ihrem Platz auf und nahm sogar die Maske ab, um ihn freundlich anzulächeln. Es folgte ein kleiner Smalltalk über die Wehwehchen – die Kanzlerin laboriert noch an einer Knieverletzung, Merz hatte sich vor einiger Zeit das Schlüsselbein gebrochen – dann ging es auch schon los. Es war das erste Mal seit längeren, dass die beiden auf der gleichen Veranstaltung waren. Den CDU-Parteitag vor einigen Wochen ließ Merkel ausfallen. Die Knieverletzung.

Am Dienstagabend waren beide auch als Redner eingeplant. Thema: Die Würdigung des 2017 verstorbenen Altkanzlers, um dessen Vermächtnis sich die neue Stiftung nun kümmern soll. Natürlich konnten weder Merz noch Merkel die aktuelle Situation ausklammern. Mit Russlands Überfall auf die Ukraine sei das friedliche, freiheitliche und demokratische Europa, das Kohl ganz maßgeblich mit aufgebaut habe, „ernsthafter denn je in seiner Geschichte bedroht“, sagte Merz. Merkel formulierte ähnlich. Sie sei der Meinung, das Kohl, würde heute „alles daran setzen, die Souveränität und Integrität der Ukraine wiederherzustellen“. Er hätte aber auch „den Tag danach“ im Blick und damit auch die Frage, wie „so etwas wie Beziehungen zu und mit Russland wieder entwickelt werden können“.

Ansonsten gab es aber auch viel Anekdotisches. So schilderte sich Merkel als „neugierige Schülerin“ Kohls, der sie zuvor gefragt habe: „Wie verstehst Du Dich mit anderen Frauen?“ Ihre Antwort, dass sie mit Frauen genauso wenig oder viel Probleme habe, war für Kohl – und die Zeit Anfang der 90er-Jahre - dann offenbar Qualifikation genug, um Frauen- und Jugendministerin zu werden.

Merkel, die eigentlich nur das Schlusswort hatte, aber länger redete als Parteichef Merz, erinnerte an die drei Prinzipien der politischen Staatskunst, die Kohl ausmachten: Die Überzeugung, dass Politik von Menschen gemacht werde, sein Wille zum Gestalten oder eben auch zur Macht und das Denken in geschichtlichen Zusammenhängen. Alle drei Prinzipien seien auch heute noch bedenkenswert.

Unangenehmes wie etwa die Spendenaffäre oder auch der Streit mit der Partei in den letzten Lebensjahren Kohls blieben am Dienstagabend ausgeklammert. Damit will sich auch die Stiftung nicht befassen. Das hatte der Kuratoriumsvorsitzende und frühere CDU-Fraktionsvorsitzende Volker Kauder bereits am Morgen im Interview mit dem Deutschlandfunk klargemacht. Der Stiftung gehe es um die Amtszeit Kohls als Kanzler. Alles andere sei danach gewesen.

Einen Misston gab es am Abend aber doch. Im Internet wurde ein Schreiben der Kohl-Witwe Meike Richter-Kohl an Kauder bekannt, das er womöglich selbst noch gar nicht bekommen hat. Datiert vom 1. Oktober 2022 – dem 40. Jahrestag von Kohls Kanzlerwahl - beklagt Kohl-Richter, die Stiftung entspreche nicht dem Willen ihres Mannes: „Sie haben nicht das Recht, seinen Namen für die staatliche Stiftung zu benutzen und in seinem Namen aufzutreten und zu handeln.“ Die Stiftung verletze Helmut Kohls postmortalen Rechte und auch ihre Rechtspositionen als seine Erbin, schreibt die Witwe weiter und kündigte eine Klage an, sollte die Stiftung weiterhin unter dem Namen ihres Mannes arbeiten.