Gedenken zu Oktoberfest-Attentat von 1980

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter trifft bei der Gedenkveranstaltung für die Opfer des Oktoberfest-Attentats am Denkmal vor dem Haupteingang Betroffene. Felix Hörhager/dpa

München -Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat am Jahrestag des Oktoberfest-Attentats von 1980 zum Kampf gegen Rechtsextremismus „mit allen uns zur Verfügung stehenden Kräften“ aufgerufen. Am Wiesn-Haupteingang, dem Ort des Anschlags, verlas er bei einer Kranzniederlegung die Liste der zwölf damals getöteten Wiesn-Besucher. Die „Erinnerung ist wach“, sagte Reiter. An dem Gedenken nahmen Überlebende und Angehörige von Opfern teil.