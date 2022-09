Gedenkfeier Olympia-Attentat: Jetzt können die Deutschen wieder ruhig schlafen

Wenn deutsche Politiker etwas aus ihrer Geschichte gelernt haben, dann sind es die Gedenkrituale. Kopf senken, Kranz niederlegen, Hände von Angehörigen schütteln, Reden halten, beteuern, dass so etwas nie, nie, nie wieder geschehen darf. Das können sie, darin sind sie gut, die Deutschen. Und einer kann es besonders gut: Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident.

Ich war selbst einmal Zeugin, als er in Yad Vashem, der Holocaustgedenkstätte in Israel, eine seiner Gedenkreden hielt. Steinmeier begann mit einem Gebet auf Hebräisch und endete mit dem Zitat eines Auschwitz-Häftlings. Nach seiner Rede umarmte ihn Reuven Rivlin, Israels damaliger Staatspräsident, so lange, dass ich den Eindruck hatte, Rivlin müsse den Deutschen trösten und nicht umgekehrt.

Tapfer vorgetragene Erinnerungen

Ein ähnliches Gefühl hatte ich, als ich am Montag die Gedenkfeier für die israelischen Opfer des Olympia-Attentats vor 50 Jahren im Fernsehen sah. Ein perfekter Steinmeier-Auftritt: schwarzer Anzug, schwarze Krawatte, Trauerkränze, Händeschütteln, zerknirschte Miene, zerknirschte Worte, vielfache Entschuldigungen für das „Versagen der deutschen Behörden“. Bis heute seien viele Fragen offen, sagte Steinmeier.

Diesmal dankte ihm Izchak Herzog für die Rede, Israels neuer Staatspräsident. Und die israelischen Witwen dankten ihm auch. Sie waren die Heldinnen an diesem Tag. Ihre tapfer vorgetragenen Erinnerungen an ihre ermordeten Männer, ihr jahrzehntelanger Kampf um angemessene Entschädigung, ihre Weigerung, an der deutschen Gedenkfeier teilzunehmen, wenn die Bundesregierung den Hinterbliebenen nicht endlich eine angemessene Entschädigung zahlt. Erst dadurch war es – in allerletzter Minute – überhaupt zu einer Einigung gekommen, einer gemeinsamen Gedenkfeier.

Haaretz: „Deutschland hat wieder versagt.“

Im Fernsehen sah das alles sehr gut aus und sehr wichtig, die Entschuldigung, die Kränze, die besänftigten Witwen. Wer genauer hinschaute, wer die Vorgeschichte kannte, aber wusste: Die Veranstaltung war vor allem eine Geste, hektisch herbeigeführt und gut inszeniert. Damit die Deutschen wieder ruhig schlafen können. „Schöne Worte, ohne Bedeutung“, wie die israelische Zeitung Haaretz schrieb. „Deutschland hat wieder versagt.“

Viel wichtiger wäre es 50 Jahre nach dem Anschlag gewesen, auch das schrieb Haaretz, sich nicht nur zu entschuldigen und Fragen zu stellen, sondern sie auch zu beantworten: Warum haben die westdeutschen Behörden damals die Warnungen vor einem Anschlag ignoriert? Warum wurden die israelischen Sportler nicht besser geschützt und die palästinensischen Täter so schnell wieder freigelassen? Was steht in den deutschen Geheimdienstakten zu dem Anschlag? Was sagen sie aus über das Verhältnis Deutschlands zum jüdischen Staat Israel?

Die Israelis haben ihre München-Akten bereits vor zehn Jahren öffentlich gemacht und ihre eigenen Fehler aufgearbeitet. Die Deutschen wollen jetzt damit beginnen. Steinmeier hat das angekündigt. Eine deutsch-israelische Historikerkommission soll die Hintergründe des Anschlags aufarbeiten, sagte er am Montag. Auch das klingt gut, auch das sind aber erst mal nur schöne Worte. Denn anders als für die ostdeutschen Geheimdienste gab es für die westdeutschen 1990 keine Stunde null. Deren Akten sind noch immer streng unter Verschluss, aus Sicherheitsgründen, wie es heißt. Die Frage ist, um wessen Sicherheit es dabei geht.