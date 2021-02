Berlin - Neun Menschen wurden am 19. Februar 2020 bei einem rassistischen Anschlag in Hanau ermordet. Am Jahrestag finden in Berlin mehrere Gedenkfeiern statt. Am 20. Februar zieht dann eine Demonstration vom S-Bahnhof Hermannstraße zum Oranienplatz.

Das Bündnis „Hanau Gedenken“, das aus den Organisationen Migrantifa Berlin, Aktionsbündnis Antirassismus, Kein Generalverdacht, Roma Trial e.V., Young Struggle und We’ll Come United besteht, veranstalten das Gedenken in Berlin.