Oranienburg - Die Corona-Pandemie hat zu leichten personellen Engpässen in den Brandenburger Gedenkstätten geführt. Die freiberuflichen Guides für die Besuchergruppen seien meist Studierende, sagte der Sprecher der Gedenkstättenstiftung, Horst Seferens, auf Anfrage. Wegen der hohen Fluktuation seien für die Gedenkstätte Sachsenhausen regelmäßig neue Guides ausgebildet worden, was in der Pandemie-Zeit aber nicht möglich gewesen sei.

„Bei einer Ausschreibung in diesem Frühjahr konnten wir jedoch viele kompetente neue Guides gewinnen, die derzeit ausgebildet werden und teilweise schon im Einsatz sind“, teilte Seferens mit. Die Zahl von 40 freiberuflichen Guides sei nahezu wieder erreicht. „Personalengpässe gibt es dennoch, vor allem vor den Ferien, aber das war auch schon vor der Pandemie so“, erklärte der Sprecher.

Schwieriger sei die Lage in der Gedenkstätte Ravensbrück in Fürstenberg/Havel. Für diese sei die Rekrutierung auch sonst schwieriger, weil die meisten Guides in Berlin lebten. Derzeit seien in Ravensbrück vier freiberufliche Guides tätig, vor der Pandemie seien es doppelt so viele gewesen. „Da das Besucheraufkommen noch nicht das Vor-Pandemie-Niveau erreicht hat, führt dies derzeit noch nicht zu Personalengpässen“, erklärte Seferens.

In den Gedenkstätten in Brandenburg/Havel zu den Euthanasiemorden und dem Zuchthaus Görden werde hauptsächlich mit fest angestellten Kräften gearbeitet, weil dort ein Schwerpunkt auf inklusiven Angeboten für Menschen mit Einschränkungen liege. Dort gebe es keine Engpässe, sagte Seferens.