Gedenkstätten-Programm wird vorgestellt: Gründungsjubiläum

Oranienburg -Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) und Direktor Axel Drecoll stellen am heutigen Mittwoch (11.00 Uhr) in Oranienburg das Jahresprogramm der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten vor. Im Mittelpunkt steht dabei das Gründungsjubiläum der Stiftung zum 30-jährigen Bestehen, das am 5. Oktober mit einem Festakt in der Potsdamer Staatskanzlei gefeiert werden soll.