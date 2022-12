Gedenkstättenstiftung begeht Jubiläum: Erinnern und lernen Gedenkstätten sind Orte, die erinnern und wachrütteln sollen. Mit der Gründung einer Stiftung für deren Fortbestehen war Brandenburg vor 30 Jahren Vorreiter.... dpa

ARCHIV - Das Luftbild zeigt den Gedenkplatz auf dem Gelände des früheren KZ-Außenlagers in Jamlitz. a/Archivbild Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp

Potsdam -Die Gedenkstätten in Brandenburg sind für die Erinnerungskultur in der heutigen Zeit wichtiger denn je. Das haben Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Kulturministerin Manja Schüle (SPD) zum 30. Jahrestag der Gründung der Gedenkstättenstiftung am 1. Januar betont. „Die Gedenkstätten schaffen durch ihre Arbeit schon bei jungen Menschen das Bewusstsein dafür, wie wichtig es ist, Rechtsextremismus, Antisemitismus und der Ausgrenzung von anderen Kulturen, Religionen oder aufgrund der Herkunft entschieden entgegenzutreten“, sagte Woidke am Donnerstag.