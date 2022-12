Gefälschter Rücktritt: Wahlleiter kündigt Strafanzeige an Der Landeswahlleiter für Berlin, Stephan Bröchler, will Strafanzeige wegen gefälschter Rücktrittserklärungen für die Kandidatur bei der Wiederholung der Abge... dpa

Berlin -Der Landeswahlleiter für Berlin, Stephan Bröchler, will Strafanzeige wegen gefälschter Rücktrittserklärungen für die Kandidatur bei der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl stellen. „Das ist nicht nur ein Streich oder ein schlechter Scherz“, sagte Bröchler am Montag der Deutschen Presse-Agentur. „Wir gehen jetzt rechtlich dagegen vor.“ In den vergangenen Tagen sind der Landeswahlleitung insgesamt elf Fälle bekannt geworden, bei denen Kandidaten per Fax angeblich erklärten, nicht mehr anzutreten. Das stellte sich als falsch heraus. Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ (Montag) darüber berichtet.