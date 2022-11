Gegen ein „fossiles Weiter-So“ : Aktivisten halten Mahnwache Mit einer Mahnwache am Brandenburger Landtag haben etwa 40 Klimaschützer in Potsdam für Klimagerechtigkeit und eine schnellere Energiewende protestiert. Glei... dpa

Potsdam -Mit einer Mahnwache am Brandenburger Landtag haben etwa 40 Klimaschützer in Potsdam für Klimagerechtigkeit und eine schnellere Energiewende protestiert. Gleichzeitig solidarisierten sich die Teilnehmenden der Gruppe Extinction Rebellion Potsdam am Samstag mit anderen Umweltschützern in etwa 20 Städten, die mit einem bundesweiten Aktionstag auf den Ort Lützerath in Nordrhein Westfalen aufmerksam machen wollen. Das Dorf soll der Braunkohlegewinnung weichen.