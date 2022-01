Werte Leserinnen und werte Leser, niemand ist sich seiner Prämissen so sicher wie der Mann, der zu wenig weiß. Das hat Barbara Tuchmann geschrieben, und ich bin mir sicher, es gilt für alle biologischen und sozialen Geschlechter.

Ich verstehe nicht, wie so viel Desinformation in unserer Zeit so viele Menschen erreichen und beherrschen kann. Ob autokratische Regime wie China und Russland oder auch lautstarke Minderheiten in den sogenannten sozialen Medien – auf allen Kanälen wird so viel Lärm erzeugt, dass die eigentliche Information nicht mehr wahrgenommen und von Fake News überblendet wird. Dabei ist Orientierung möglich, wie die klügere und leisere Mehrheit in der vernünftigen Beurteilung der Lage beweist, denn sonst wäre unsere demokratische Gesellschaft am Ende. Ich spiele nicht nur auf die Corona-Lage an; in dieser manifestiert sich allerdings all das Besserwissende und Belehrende in einer bisher exemplarisch aus den USA bekannten Spaltung auch in unserer Gesellschaft.

Wieso meinen nicht wenige, Dinge, für die höchste Expertise Voraussetzung ist, besser zu verstehen, als es Ärztinnen und Virologen tun? „Beatmet euch doch selbst!“ würde ich als Pfleger entgegnen. Corona ist bald endemisch und damit „normalisiert“, die Vulgarität aber wird bleiben. Der Kern der Vulgarität ist die bewusste und damit unverschämte Unfähigkeit, Grenzen zu akzeptieren: eigene Wissensgrenzen und einzuhaltende Normen und Verhaltensweisen für ein funktionierendes solidarisches Gemeinwesen.

In meiner unmittelbaren Umgebung ringt eine junge Frau mit dem Tod, weil ihre Krebsoperation wegen voller Krankenhäuser um ein halbes Jahr aufgeschoben wurde. Sie musste solidarisch sein mit freiwillig Ungeimpften. Vulgarität äußert sich auch in der Unfähigkeit, sich schuldig zu fühlen. Was ist so verlockend am Erstickungstod? Wieso sprechen viele Russland ein Sicherheitsinteresse zu, den ehemaligen Satellitenstaaten und der Ukraine aber nicht?

Was tun? Die europäische Politik wird in Bälde große Knüppel in Form von DSA (Digital Services Act) und DMA (Digital Markets Act) verabschieden – große Gesetzeswerke mit Maßnahmen zur Kontrolle der großen Plattformen. Bereits heute findet eine Faktenprüfung mit dem Ziel der Offenlegung von Desinformationskampagnen und ihrer Mythen statt. Ziel muss die Schaffung eines Rechtsrahmens in der EU mit einem erneuerten Bekenntnis zu demokratischen Werten und der Schaffung eines Sanktionsmechanismus sein. Auch muss eine Einmischung des Auslands konkret benannt werden, beispielsweise durch Kontrolle der Finanzierung von Parteien.

Am Anfang aber stehen wir. Bildung ist ein Mittel. Zuallererst muss aber jeder und jede den eigenen Verstand benutzen, die eigene Meinung reflektieren lernen und die Meinung anderer ohne Groll respektieren. Auch den Medien kommt eine wichtige Aufgabe zu: faktenbasierte Nachrichten, keine aufgebauschten „Sensationen“ allzeit und zu jedem noch so unbedeutenden Thema. Und wir als Konsumenten all der Informationen, Fake News, wahren Fakten, Gerüchte und Belanglosigkeiten müssen lernen, Orientierung zu suchen und diese auch anzunehmen, aus kuratierten Qualitätskanälen und nicht aus trüben Meinungsblasen. Dann haben wir alle eine Chance auf mehr Information und Orientierung und weniger Desinformation.