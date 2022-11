Gegen Rassismus: Bündnis ehrt Engagierte Menschen in Brandenburg und Berlin, die sich beispielhaft gegen Rassismus eingesetzt oder zur interkulturellen Verständigung beigetragen haben, werden an heu... dpa

Potsdam/Berlin -Menschen in Brandenburg und Berlin, die sich beispielhaft gegen Rassismus eingesetzt oder zur interkulturellen Verständigung beigetragen haben, werden an heute geehrt. Bei einem Festakt in der Staatskanzlei in Potsdam würdigt das „Bündnis für Mut und Verständigung“ fünf Menschen und Initiativen.