Geheime Pentagon-Papiere: Junger Online-Gamer soll hinter dem Leak stecken

Die New York Times berichtet, dass ein Online-Gamer die Pentagon-Papiere über Ukraine-Informationen veröffentlicht haben soll. Er arbeitet für die Air National Guard.

Das Pentagon ist von der Air Force One aus zu sehen, die am 2. März 2022 über Washington fliegt. Patrick Semansky/AP/dpa

Der Anführer einer kleinen Online-Gaming-Chatgruppe, in der in den vergangenen Monaten zahlreiche geheime US-Geheimdienstdokumente durchsickerten, ist ein 21-jähriges Mitglied des Geheimdienstes der Massachusetts Air National Guard, wie aus Interviews und Dokumenten hervorgeht, die von der New York Times eingesehen wurden. Ein Nutzer dieser Online-Game-Gruppe hat die geheimen Pentagon-Papiere angeblich hochgeladen, die dazu führten, dass russische Nutzer von geheimen Plänen der US-Regierung bezüglich des Ukraine-Kriegs erfuhren.

Die New York Times schreibt: „Der Nationalgardist, dessen Name Jack Teixeira ist, leitete eine private Online-Gruppe namens Thug Shaker Central, in der sich etwa 20 bis 30 Personen, meist junge Männer und Teenager, wegen ihrer gemeinsamen Vorliebe für Waffen, rassistische Online-Memes und Videospiele trafen.“

Zwei US-Beamte hätten bestätigt, dass die Ermittler mit Teixeira über die Weitergabe von Regierungsdokumenten an die private Online-Gruppe nun sprechen wollen. Ein Beamter sagte, Teixeira könnte Informationen haben, die für die Ermittlungen relevant seien. Es soll nun ermittelt werden, wer von den Nutzern des Forum die Dokumente hochgeladen habe. Teixeira wurde vom FBI nicht offiziell als Beschuldigter bestätigt.

Vor einigen Monaten hätte einer der Nutzer Hunderte von Seiten mit nachrichtendienstlichen Informationen in die kleine Chatgruppe hochgeladen, schreibt die New York Times, und die Mitglieder, die sich während der Isolation durch die Pandemie zusammengefunden hatten, darüber informiert, wie wichtig es sei, über das Weltgeschehen auf dem Laufenden zu bleiben.

„Die New York Times sprach mit vier Mitgliedern der Chatgruppe Thug Shaker Central, von denen einer sagte, er kenne den Informanten seit mindestens drei Jahren, habe ihn persönlich getroffen und nannte ihn O.G. Die Freunde beschrieben ihn als älter als die meisten der Gruppenmitglieder, die im Teenageralter waren, und als unbestrittenen Anführer. Einer der Freunde sagte, O.G. habe durch seinen Job Zugang zu Geheimdienstdokumenten.“ Während die Gaming-Freunde den Anführer der Gruppe nicht namentlich nennen wollten, schreibt die Times, führte eine von der Times zusammengestellte Spur digitaler Beweise zum Piloten Teixeira.